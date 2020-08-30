出社會還用「簽帳卡」不太好？用戶逆風神分析：很有道理

這位網友在網路論壇《Dcard》上 PO 出一篇「出社會還用簽帳卡很奇怪嗎?」的文章表示，「因為喜歡簽帳卡的外型，加上很多人推薦，於是就申請了，今天卡片寄到公司收到了，才剛拿到卡片，一個討厭的男主管剛好看到竟直言『都幾歲了還在用簽帳卡』」，此舉讓原PO瞬間不爽，心裡非常不高興指出，「那個輕蔑的嘴臉很想罵一句關你屁事喔，我喜歡有多少花多少還要被瞧不起？難道用信用卡萬一不小心繳不出來就比較高尚嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量使用金融卡和信用卡的用戶逆風分析，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「若辦張信用卡確實可以養聯徵分數」、「不會很奇怪，只是簽帳金融卡風險比較高」、「信用卡好處真的比較多，還可以累積信用，那個主管講話難聽了一點但的確有他的道理」、「我超愛刷簽帳卡的....反正戶頭錢不多，有多少刷多少，不用擔心刷了卡費繳不出來」、「信用卡有現金回饋 總覺得買東西更便宜了」、「用習慣就好」、「雖然金融卡比較不擔心成為卡奴，不過有在存錢的話，帳戶不要開簽帳功能，信用卡加減有一點回饋，跟銀行也有信用紀錄累積，可以的話還是信用卡稍微好」。
不過也有用過這兩張卡的用戶神分析，「首先，優惠通常信用卡的優惠比較多也比較廣，畢竟那是銀行主推的金融商品。再來，延後付款。光延後付款這部分，信用卡就大勝簽帳金融卡，況且還有些無息分期的信用卡。再來就是被盜刷的風險，信用卡被盜刷後消費者可以止付，由於延後付款的關係，錢不是從你的戶頭出去的。但是簽帳金融卡被盜刷，錢可能先從你戶頭轉出去了。信用卡圈存的是你的信用額度，簽帳金融卡圈存的是你的銀行存款，這個光心裡層面的壓力就差很多了。辦張信用卡，提早跟銀行交往累積信用，對日後貸款是有幫助的」。（編輯：王柏文）