男衝大稻埕爽看煙火！現場「一畫面」看傻：台人悶太久啦

上星期因為下雨延期的大稻埕情人節活動，昨天下午在延平河濱公園登場，現場除了邀請新生代創作歌手田亞霍、金曲歌后艾怡良等人熱力開唱，還有480秒的煙火秀華麗綻放，吸引不少民眾前往觀賞，而就有網友分享自己到現場時，看到一畫面傻眼，貼文也引發熱議。





原PO在《爆廢公社》貼文指出「請問大家昨天有去大稻埕看煙火嗎？昨天想說跟女友一起去看，結果人很多我能理解，但是一堆人都不用戴口罩嗎......至少一半以上的人都沒戴口罩，台灣人是不是悶太久啦！」



▲網友分享自己去淡水看煙火時，發現許多人都沒戴口罩（圖／翻攝爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛回應「真的很多人沒戴口罩+1」、「主持人狂宣導要戴口罩哈哈哈」、「我全程戴口罩，提醒旁邊的還被白眼」、「人真的很多，一堆人一直擠超煩」、「後來就離開了，一秒都不想待在那裡」、「太好了，政府一直努力推廣戴口罩根本沒用，一堆人都沒戴」。





不過，也有許多網友表示「有啦，我這邊的人還是有戴」、「戴口罩的人還是不少啦，差不多一半一半」、「可能算台北第一場大活動吧，大家都不能出國，就都出來走走」、「延期還能這麼多人，你就知道有多少人悶太久」。（編輯：張嘉哲）



