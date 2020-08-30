屈臣氏中衛口罩開賣！客搬出「神物」排隊猛搶　眾人傻了

原PO在《口罩現貨資訊專區》貼文指出「好可怕喔，有人在現場嗎？這是高雄瑞豐夜市旁邊的屈臣氏，中衛口罩搶成這樣」只見照片中，一大清早屈臣氏門口就排滿人龍，其中還驚見有人搭帳篷來搶，可想而知半夜就已經來卡位。
貼文一出，網友紛紛回應「帳篷真的誇張了....」、「現場應該有超過10個沒戴口罩的排搶口罩，超誇張」、「買個口罩何必這麼累」、「出動帳篷真的是誇張了」、「好猛喔竟然有帳篷」、「之前排藥局實名大家罵翻，現在連帳篷都出來了」、「好佩服這樣排口罩的人，我若真的很缺口罩我也不會想這樣去排」。
另外，也有不少網友分享全台盛況「剛剛有一位小姐說半夜就有61位了...」、「等公車的時候，對面整個排滿，超傻眼」、「天氣這麼熱太誇張」、「剛剛看到高雄群族回報，名額早就滿了」、「全國有賣的據點都一樣！世紀之亂」、「高雄排爆+1太誇張」。（編輯：張嘉哲）
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