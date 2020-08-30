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屈臣氏中衛口罩開賣！客搬出「神物」排隊猛搶　眾人傻了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-30 13:15:37

▲網友分享在藥妝店看到有人出動「神物」排隊搶口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
▲網友分享在藥妝店看到有人出動「神物」排隊搶口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
新冠肺炎疫情持續延燒，民眾目前不僅能在藥局購買實名制口罩，也能在不少實體通路買到，而今（30）日屈臣氏開賣限量中衛口罩，吸引許多民眾到場熬夜排隊，對此，就有網友分享現場排隊照，貼文引發熱議。

原PO在《口罩現貨資訊專區》貼文指出「好可怕喔，有人在現場嗎？這是高雄瑞豐夜市旁邊的屈臣氏，中衛口罩搶成這樣」只見照片中，一大清早屈臣氏門口就排滿人龍，其中還驚見有人搭帳篷來搶，可想而知半夜就已經來卡位。

▲網友分享在藥妝店看到有人出動帳篷排隊搶口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
▲網友分享在藥妝店看到有人出動帳篷排隊搶口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
貼文一出，網友紛紛回應「帳篷真的誇張了....」、「現場應該有超過10個沒戴口罩的排搶口罩，超誇張」、「買個口罩何必這麼累」、「出動帳篷真的是誇張了」、「好猛喔竟然有帳篷」、「之前排藥局實名大家罵翻，現在連帳篷都出來了」、「好佩服這樣排口罩的人，我若真的很缺口罩我也不會想這樣去排」。

另外，也有不少網友分享全台盛況「剛剛有一位小姐說半夜就有61位了...」、「等公車的時候，對面整個排滿，超傻眼」、「天氣這麼熱太誇張」、「剛剛看到高雄群族回報，名額早就滿了」、「全國有賣的據點都一樣！世紀之亂」、「高雄排爆+1太誇張」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 屈臣氏 中衛 排隊 新冠肺炎 防疫 確診

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