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陳時中撞臉日本海軍中將？網揭迷因圖神對比：難怪戰力強

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-30 14:09:50

▲陳時中撞臉日本海軍中將？網揭迷因圖神對比。（圖／翻攝自PTT）
▲陳時中撞臉日本海軍中將？網揭迷因圖神對比。（圖／翻攝自PTT）
新冠肺炎疫情持續延燒，目前全球已累積超過2300萬人確診，甚至有流感化的趨勢。而中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中更是對此勞心勞力，為了防疫不遺餘力，但沒想到近日卻有網友意外發現，我們的「鋼鐵部長」竟撞臉日本海軍中將，對比圖一出後笑翻大量網友，紛紛直呼「難怪戰力強」，引起熱議。

▲陳時中。（圖／翻攝自PTT）
▲陳時中。（圖／翻攝自PTT）
▲山口多聞。（圖／翻攝自PTT）
▲山口多聞。（圖／翻攝自PTT）
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「陳時中怎麼撞臉山口多聞」的文章表示，「日本帝國海軍少將，山口多聞，飛龍號艦長。真·提督 外號殺人多聞丸，最後跟老婆航空母艦「飛龍」一起沉入海中」，原PO更附上陳時中和山口多聞的照片指出「這是DNA的巧合嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友留言「真的有像欸！上吧飛龍號！」、「你能找到也太猛了」、「有點像」、「笑死，那誰是南雲忠一」、「這次是守護台灣國啊」、「穿越了」。

▲有迷因網友將這兩張相片擺在一起仔細比較，發現不論是眼睛、法令紋甚至表情，都有著高度的還原。（圖／翻攝自《軍火迷因共和國
▲有迷因網友將這兩張相片擺在一起仔細比較，發現不論是眼睛、法令紋甚至表情，都有著高度的還原。（圖／翻攝自《軍火迷因共和國 Republic of Armory Memes》）
而臉書社團《軍火迷因共和國 Republic of Armory Memes》更有迷因網友將這兩張相片擺在一起仔細比較，發現不論是眼睛、法令紋甚至表情，都有著高度的還原，這也讓社團中的網友笑翻「時中，多聞艦長是你？」、「這就是輪迴？」、「前世今生！上帝造人模子不多？上一世用過了，下一世再繼續使用...」。

事實上，山口多聞為日本帝國海軍將領。在中途島海戰中戰死，追晉海軍中將，更在中日戰爭時被士兵稱為「瘋狂多聞」、「殺人多聞」。二戰時，在二航戰旗艦飛龍遭受重創無法挽回的狀況下，山口拒絕同僚換乘艦撤退的要求，離別時首席參謀伊藤清六中佐留下山口的軍帽作為紀念，山口與加來止男艦長一起留在飛龍號航空母艦上與艦同沉，享年49歲。（編輯：王柏文）

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陳時中 山口多聞 撞臉 戰力 迷因 防疫 新冠肺炎 日本 海軍 中將

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