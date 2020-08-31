男深夜入住青旅！5室友詭異離場　半夜「恐怖遭遇」超毛

原PO提到，今年5月底時入住台中某家青年旅館，該房間乾淨衛生，在訂房網站上評價也相當高。他當天下午3點半辦理入住，拿到房卡後要進去6人宿舍房，卻在門口刷15分鐘都沒辦法進去，只好請櫃台人員過來協助，櫃台人員拿著他的卡片，門竟馬上就開了，不過當下也沒有多慮。
原PO表示，過1小時左右，有5個大學生進入這間房間，他們是一行人有男有女，接著他自己離開房間到外面逛逛，直到晚上11點半才回到房間，卻發現剛剛那5個人全部都不在房間裡面，就連行李也消失了，這時心裡還竊喜「這6人房宿舍只有我一人住，而且才花250元，實在太爽了！」豈料，半夜睡到一半耳邊卻傳來清楚的呼吸聲，但房間明明只有他一人而已，後來腳還被搖3次，有一次床更像地震般晃動，但隔天查台中根本沒地震。
直到退房的時候，原PO好奇詢問櫃台人員「那5個大學生是換房間？」對方回應「他們確實有辦理入住，但沒多久他們自己離開青年旅館了」，原PO不禁推測「是否他們剛到房間時，就已經發現房間有阿飄，嚇得趕快行李拎著離開飯店」，苦嘆「因為其實一晚也才254元，寧可犧牲不住」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「阿飄：第一次遇到叫不醒的」、「太便宜的我都不敢睡哈哈」、「就我的經驗，房卡出問題時，我一定會換房間」、「這樣都沒醒很厲害」、「花254還碰到鬼那還不如去睡網咖」。（編輯：賴詠璿）