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男深夜入住青旅！5室友詭異離場　半夜「恐怖遭遇」超毛

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-31 07:31:51

▲一名男網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，今（2020）年5月底時，入住台中某青年旅館，同房還有5名室友先是詭異離場，隨後半夜一連串恐怖遭遇，讓他離開後仍感到雞皮疙瘩。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，今（2020）年5月底時，入住台中某青年旅館，同房還有5名室友先是詭異離場，隨後半夜一連串恐怖遭遇，讓他離開後仍感到雞皮疙瘩。（示意圖／翻攝自Pixabay）
農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異傳聞。近日，一名男網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，今（2020）年5月底時，入住台中某青年旅館，同房還有5名室友先是詭異離場，隨後半夜一連串恐怖遭遇，讓他離開後仍感到雞皮疙瘩。

原PO提到，今年5月底時入住台中某家青年旅館，該房間乾淨衛生，在訂房網站上評價也相當高。他當天下午3點半辦理入住，拿到房卡後要進去6人宿舍房，卻在門口刷15分鐘都沒辦法進去，只好請櫃台人員過來協助，櫃台人員拿著他的卡片，門竟馬上就開了，不過當下也沒有多慮。

原PO表示，過1小時左右，有5個大學生進入這間房間，他們是一行人有男有女，接著他自己離開房間到外面逛逛，直到晚上11點半才回到房間，卻發現剛剛那5個人全部都不在房間裡面，就連行李也消失了，這時心裡還竊喜「這6人房宿舍只有我一人住，而且才花250元，實在太爽了！」豈料，半夜睡到一半耳邊卻傳來清楚的呼吸聲，但房間明明只有他一人而已，後來腳還被搖3次，有一次床更像地震般晃動，但隔天查台中根本沒地震。

▲農曆七月恰逢暑假旅遊旺季，許多人也選擇出遊。而外宿陌生環境、飯店時，也有許多禁忌，能做到盡量避免就避免。
▲一名男網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，今（2020）年5月底時，入住台中某青年旅館，同房還有5名室友先是詭異離場，隨後半夜一連串恐怖遭遇，讓他離開後仍感到雞皮疙瘩。（示意圖／翻攝自Pixabay）
直到退房的時候，原PO好奇詢問櫃台人員「那5個大學生是換房間？」對方回應「他們確實有辦理入住，但沒多久他們自己離開青年旅館了」，原PO不禁推測「是否他們剛到房間時，就已經發現房間有阿飄，嚇得趕快行李拎著離開飯店」，苦嘆「因為其實一晚也才254元，寧可犧牲不住」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「阿飄：第一次遇到叫不醒的」、「太便宜的我都不敢睡哈哈」、「就我的經驗，房卡出問題時，我一定會換房間」、「這樣都沒醒很厲害」、「花254還碰到鬼那還不如去睡網咖」。（編輯：賴詠璿）

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台中 青年旅館 靈異 室友 房間

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