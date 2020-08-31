同事借電腦忘登出LINE！女「偷瞄一眼」心碎　結局療癒炸

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己是一名四十多歲二度就業婦女，履歷因為育兒而中斷過，也因此造成她在南部的求職路上並不平順，「應徵文書助理，錄取後要妳轉做電銷；應徵內勤行政，錄取後要你兼做會計、庶務，一人做二人的工作量，加班沒加班費。」更感嘆只要一離職後要找工作，履歷常常被已讀不回。
她也透露，自己先前曾在一間小型家族企業擔任行政職的工作，面試時原PO就曾提出因要接送小孩，而不太能加班，老闆一聽也回應「沒在加班的，下班留下來只是在那裡聊天打屁而已」，之後更開出試用期23K，一過就變成25K的薪資條件，原PO也因找工作受挫過久就立馬答應。
但等到她和準備離職的員工交接完工作後，才發現工作量比想像中多太多，「根本忙到沒時間喝水上廁所，下班無薪加班是常態，每天幾乎都要再多花一小時處理，或把工作帶回家做」。不過原PO就坦言，雖然工作辛苦，但讓她能繼續撐下去的原因就是同事間的融洽的相處氣氛，更特別點名坐在隔壁的同事，總是會找時間和自己聊聊工作經驗，「我也當她是姐妹，掏心掏肺的如實以告。」
然而，某天被原PO認定是姊妹的同事，就向她借電腦登入LINE下載客戶文書檔案，沒想到對方卻忘記登出，等到原PO一回到工作崗位後，才發現同事私底下所創的群組突然跳出許多針對她的惡意言論。
對話裡頭，不僅批評原PO沒有實力和責任心、抗壓力不足，更指出原PO將工作帶回家是在裝可憐，建立有效率的工作表格根本是「愛現」的行為，還針對原PO家裡養貓一事嘲諷「不是照顧小孩都沒時間了還養貓」。
一看到同事的惡劣評語，也讓原PO崩潰直呼「我育兒前是在中部的外商公司工作，做了十幾年，因想陪孩子成長而離職，語言、電腦、打字能力都在中等。沒想到定居南部，年過四十重新找工作後，把我的自信磨光了，被這不合理的職場生態矇住眼睛。像『準時下班』明明就是很正常的事，那些三八同事是在不平衡那點～腦袋清醒後，我立馬提出辭職，同事們還在假惺惺的慰留我（噁），還好我離職了！！！」
原PO離開公司後，就立馬找尋到新工作，雖同樣是行政職，但待遇和福利都比先前的公司好太多，她也開心直呼「每天工作都很愉悅。昨天晚上幫孩子買飯時，路過前公司，看到已超過他們下班時間1小時了，全部的人都還在無薪加班。不知怎麼的，我心情好愉快～～～」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛大讚直呼「準時下班是正常，常常要加班的同事才不正常QQ」、「前同事肯定是在嫉妒妳才會在那邊說小話」、「如果是我就專程進去打招呼說你們還沒下班喔，我的新工作都準時下班，噁心噁心他們」、「同事不能說真話，誰知會不會在背後捅你一刀」、「超療癒，碎嘴滿討人厭。」（編輯：陳雅雲）