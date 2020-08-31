黃國昌幫館長打官司！槍手「律師陣容」曝　網愣：太誇張

原PO在PTT貼文指出「槍手的律師陣容有郭力菁律師，就讀國立台北大學法律系司法組畢業，曾任台灣桃園地方檢察署檢察官、台灣士林地方檢察署檢察官、台灣台北地方檢察署檢察官；另外還有陳怡榮律師，中國文化大學法律系學士，國立中正大學法律研究所民商法組碩士，台灣高等法院法官助理。」
「而館長這邊則有黃國昌，國立台灣大學法律學系學士、美國康乃爾大學法學碩士、美國康乃爾大學法學博士，以學歷來說黃國昌確實略高一籌，但是槍手的陣容是有實戰經驗的檢察官及法官，有沒有誰的陣容比較強的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「很扯，新聞說無業23歲，卻秒請這麼大咖的律師」、「槍手只要刑責判輕就算贏了」、「槍手自首+律師陣容+首犯，這用膝蓋想都知道結局」、「以刑事專業來看，搶手的律師陣容太誇張，真的不太可能獨立犯案」、「打官司和學術研究立委問政抓弊案完全不同，簡單說各有所長，覺得黃是略輸槍手的律師陣容」、「無業的人哪請得起一個小時一萬的律師，說是獨立犯案真的不敢置信」。
而對於雙方律師陣容分析，律師林智群也在臉書坦言「嫌犯都開槍了，證據蒐集部分，警察會幫你準備好也一定會起訴，重點在於起訴法條，以我來看，如果槍手被起訴殺人未遂或重傷害罪，至少5年以上，那館長律師就算得分；如果被起訴普通傷害罪，5年以下，那就算槍手律師得分。所以不是起訴就算贏，這樣太淺了」。（編輯：張嘉哲）