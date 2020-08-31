憑直覺選一張塔羅牌　秒解2020下半年你有無「貴人運」？

自我努力固然重要，但若是有機會遇到賞識自己的貴人，那努力就事半功倍了！目前已步入2020下半年，今天過完，8月就告一段落了，即將進入9月，你是否好奇自己的貴人運勢如何呢？今天就透過奧斯老師的塔羅測驗，一起來看看自己2020下半年有無「貴人運」吧！

上圖中4張塔羅牌中，請憑直覺選出一張。

結果分析：

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你比較有機會在工作上遇到賞識你的貴人，或是願意提拔你的上司和主管，畢竟這樣的牌組多半代表供需行為與前輩提攜，因此下半年，你雖然工作勞累程度挺高，但有望遇到願意給你工作支援或建議的前輩，不僅如此，你在工作上的努力與付出也會被看見！奧斯老師建議，2020下半年，你要多把握工作機會，好好表現一下自己。

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2020下半年，你有機會遇到朋友間的貴人，這組牌意味著友情的互動相助，因此下半年你將有望認識新朋友，除了能給你許多人生建議，同時在你感到迷惘時，也能為你指點迷津，讓你面對困難時多半能迎刃而解。奧斯老師建議，可以的話，下半年你就多參加一些社交活動，讓自己多認識一些新朋友，畢竟這組牌的朋友貴人多半代表的是新朋友，而非舊有朋友圈，因此若下半年有機會結交新朋友，就別再發懶了，要好好把握機會喔！

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你的貴人比較偏向財運貴人這方面，此牌組多半代表金錢運勢或財富增加的情況，因此，奧斯老師要提醒你，下半年若有投資規劃，不妨多分享給周遭朋友或上司、長輩等，你將有機會遇到跟你想法相近的人，他們會適時給你投資建議或開拓財源的方向，而這樣的幫助，也都確有金錢入帳的機會。下半年你的財運算不錯，總有貴人相助，讓你在財運有加成效果。奧斯老師建議你，下半年要好好把握投資理財的機會唷！

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2020下半年，你將有緣遇到感情上的貴人，畢竟這樣的牌組多半代表情感合作與情感締結，當然奧斯老師要先澄清，不是說你會跟感情貴人在一起，而是若是有伴的朋友，面對感情關卡，有機會遇到貴人提點，讓你一解過往的感情疙瘩與問題；而若是單身朋友挑選到這組牌，所謂的愛情貴人就代表協助介紹對象，或是帶你認識更適合自己的對象，因此2020下半年，若目前仍為單身的朋友，要好好把握朋友或親戚的介紹，有機會遇到適合自己，且可以長遠發展情感的對象。（編輯：許苡晴）

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