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滴妹飲料店開3個月！他實測「要排多久」結局驚呆：厲害

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-31 12:05:31

▲網紅滴妹飲料店「再睡5分鐘」於今（2020）年5月中開幕，開幕至今幾乎天天人潮爆滿，初期甚至因備料用完提前打烊，人氣相當高。（圖／翻攝再睡5分鐘IG／臉書《爆廢公社》）
▲網紅滴妹飲料店「再睡5分鐘」於今（2020）年5月中開幕，開幕至今幾乎天天人潮爆滿，初期甚至因備料用完提前打烊，人氣相當高。（圖／翻攝再睡5分鐘IG／臉書《爆廢公社》）
網紅滴妹飲料店「再睡5分鐘」於今（2020）年5月中開幕，開幕至今幾乎天天人潮爆滿，初期甚至因備料用完提前打烊，人氣相當高，卻也引來不少酸言酸語。不過，開幕至今3個多月時間，同身為YouTuber的親哥哥阿滴就拍影片實測，想知道目前買一杯「再睡5分鐘」需要等多久時間，結果讓他不禁直呼「蠻厲害的！」

阿滴29日在YouTube頻道《阿滴日常》上傳一段影片「排隊實測！開店三個月後買『再睡5分鐘』要等多久?」阿滴本人當日正好和朋友約在台北車站碰面，順路到妹妹的飲料店「再睡5分鐘」，進行實測開幕已經3個月後需排多久才能買到飲料。

▲阿滴拍影片實測目前買一杯「再睡5分鐘」需要等多久時間。（圖／翻攝自YouTube《阿滴日常》）
▲阿滴拍影片實測目前買一杯「再睡5分鐘」需要等多久時間。（圖／翻攝自YouTube《阿滴日常》）
阿滴在影片中強調，自己沒有和店員串通好，當日戴著棒球帽、口罩來到店門前隊伍，發現地上有動線指引，現場目測約有10多位客人正在排隊，阿滴也跟著隊伍排隊等待購買飲料，認為這樣的動線設計不會擋到人行道，排隊過程也親切與粉絲合影，口中不忘稱讚「蠻厲害的喔！滴妹，哎唷！過了3個月，排隊人潮還是蠻踴躍的喔！」

阿滴表示，自己從13:18開始排隊，而外帶單據上打印的時間為13:37，約排了20分鐘後完成點餐程序，而點完餐到領取飲料，等待時間約1分鐘左右，所以現在大家想買一杯「再睡5分鐘」，大約需花上20分鐘時間。

▲阿滴拍影片實測目前買一杯「再睡5分鐘」需要等多久時間。（圖／翻攝自YouTube《阿滴日常》）
▲阿滴拍影片實測目前買一杯「再睡5分鐘」需要等多久時間。（圖／翻攝自YouTube《阿滴日常》）
影片立刻釣出滴妹本人在留言串現身回應「謝謝您光臨『再睡5分鐘』！」網友紛紛笑稱「前幾天從彰化上去台北就去『再睡5分鐘』朝聖，結果超幸運遇到滴妹啦」、「開了3個月還那麼多人，代表大家不是為嚐鮮來的」、「阿滴好用心，實際自己去排隊，真是一位好哥哥！」「我每次經過都大排長龍，所以我目前都沒有喝到」；不過，也有網友表示「人少很多了」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

阿滴 滴妹 再睡5分鐘 飲料 排隊

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