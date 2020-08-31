為何「售」字中間一橫要拉長？特殊涵義揭曉：老房仲才知

知名藝人胡瓜和女兒胡盈禎共同主持的益智節目《地球人請回答》，在近期播出的「最強房仲挑戰賽」單元中，邀請了許多資深房仲一同比賽，其中就有一題圖片題，對比了兩種「售」字，一個為正常書寫的售字，另一個「售」字的中間一橫特別長。
針對這樣的差異，就向各個資深房仲提問「請問這兩個售字在賣房時有什麼不同？」而答案選項就包括：「A中間一橫特別長的是屋主自售、B中間一橫特別長的是仲介賣的、C中間一橫特別長的是凶宅、D單純筆誤。」
最後，女藝人李懿也公布答案，表示正確答案為「B中間一橫特別長的是仲介賣的」，李懿解釋，這兩種寫法代表「自售」跟「仲介售」，因過去同業不流行挖件踩線，只針對屋主自售作開發，故會特殊拉長的「售」字特別避開。解答過程中也強調「年輕的仲介不知道，老仲介才知道。」而最終果真只有一名最資深的仲介答對。
事實上，售字寫法的差異，主要是因過去為避免同業踩線做出來的區分，以前的房仲只要看到中間一橫特別長的售字，就知道是其他房仲代售的物件，會盡量避開；正常寫的售字，一般都是屋主自售，留的也是屋主的電話。不過這至少要資歷20年以上老房仲才會曉得，新一代的年輕房仲恐怕都不知道有這層涵義。（編輯：陳雅雲）