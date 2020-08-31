藥局口罩品質很差？業務爆口罩廠「暗黑秘密」　全場震驚

原PO在《口罩現貨資訊》貼文指出「有個朋友在跑口罩業務的，他說現在全台灣品質最好的口罩都在實名制，要買口罩的就去實名制買就夠了，因為他說不管是大廠還是小廠，一律都把品質最好的給國家徵收，這是免費打廣告的機會，請問是真的嗎？」
貼文一出，網友紛紛議論「我覺得各半耶，也是有領到有瑕疵的」、「倒不是沒可能，因為實名制全國性制度，又有政府後盾」、「消費者連拿到的是哪一家的都不知道是怎麼能打廣告」、「政府低價收，現在通路這麼貴，怎可能品質最好啊」、「政府低價收購，品質堪用而已，就是提供大家都有口罩可戴，說最好是太誇張」、「前期說這個還有可能，現在中後期大家瘋搶盒裝口罩，我覺得不太可能了」。
另外，也有網友專業分析「廠商趕工賺錢，量這麼大不可能有時間品管，去篩選什麼品質好壞，實名制跟拿出來賣都差不多，單純看運氣，但是買賣的整盒口罩，真的瑕疵太多，客人會退貨，店家也會跟廠商換貨，因此廠商不可能太誇張，至於實名制大概就是可更換，政府自行吸收成本這樣，現在疫情趨緩，品質確實有越來越穩定啦」。
事實上，對於實名制口罩品質一事，食藥署就曾經說明，口罩的厚薄不一，視各廠的工法而定，各藥局買到的口罩來自不同家廠商，但都是口罩國家隊生產的；為了避免買到品質不佳的口罩，建議民眾拿到有問題的口罩可馬上向藥局反應退換，以防自己權益受損。（編輯：張嘉哲）