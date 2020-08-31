遭兒抱怨愛發文、留言！她霸氣貼出「一段話」　網全贊同

爸爸媽媽就算再年輕、與孩子年齡差再小，想法方面仍與小孩明顯不同。近日一位媽媽就在臉書社團《爆怨公社》中指出，兒子日前要她別老是把自己做的傻事PO網放送，也不要到處留言，但她不解「這樣做怎麼了嗎？」便霸氣貼出「一段話」，讓許多人看後紛紛贊同，直呼「做自己很好啊！」





該名人母發文表示，最近兒子抱怨她，要她「不要把做的傻事留言在網上」，她不解詢問「什麼傻事啊？」兒子舉例「就人家12點打錯電話，罵妳髒話，然後妳在凌晨4、5點打了20通回敬啊！」她接著又好奇「還有呢？」兒子則說「還有上次人家車子停在我們家的停車位，妳跟舅舅把人家的車用鐵鍊鎖了2天...」



▲一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》中貼文指出，近日被兒子抱怨愛發文、留言，但她不解不懂這樣做到底「怎麼了嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO聽後仍一頭霧水，不懂這樣發文到底「怎麼了嗎？」兒子則無奈直說「同學都跟我說，你媽發文跟留言好猛哦！」這讓她不禁直呼「好嘞好嘞，媽媽以後節制點 ，盡量少留言好嗎？」但同時也貼出一段話，內容為「如果我發動態還要顧及其他人的感受，那我發什麼動態？我發傳單算了。」





而這段話曝光，立刻引起眾多網友共鳴，紛紛回應「做自己很好啊！幹嘛不發」、「好喜歡這句話」、「我也是這樣覺得，我在自己的臉書發文不行嗎？不喜歡封鎖我啊！一堆人愛看又看唸...是在哈囉嗎？」「媽媽很讚，做得好」、「沒毛病阿！媽媽真棒」、「認同！在自己的動態，發什麼動態還要顧他人感受，也太佛祖了...」不過，也有人持不同看法，認為「可是發限動不就是要給別人看的，要不然給自己看？」（編輯：許苡晴）



