日本推主陽台驚見超巨蜥蜴　瞬間傻眼上網求救！

在陽台看到這一幕誰都會嚇傻！日本推主@okamiosake日前一打開窗簾卻發現自家陽台有一隻超級大的蜥蜴，心臟差點沒跳出來。因為從沒遇過這種情形，推主趕緊拍照上傳詢問網友，熱心的網友一看到，便紛紛提出看法與解決方式。





推主PO文時似乎非常慌張，因為平常對爬蟲類沒有任何研究，只能盡量將詳實狀況記錄下來：「陽台上有隻像是大蜥蜴的爬蟲類，似乎在求救。本來覺得是誰家寵物逃出來，應該可以輕易捕捉到牠，沒想到牠的野性很強呢！這隻究竟是什麼啊，希望爬蟲類愛好者可以告訴我。」



▲推主家陽台突然出現一隻超大爬蟲類。（圖／Twitter@okamiosake） ▲這個噸位實在是有點可怕……（圖／Twitter@okamiosake）

許多網友推測應該是「澤巨蜥」，推主查了一下資料也覺得應該就是了，不過還是要想辦法讓蜥蜴得到妥善安置。因為蜥蜴實在是太大隻，推主本人也害怕自己會遭受生命危險，於是先打給地方衛生機關「保健所」，但對方表示沒有辦法幫忙捕捉，可以抓到了再交給他們處理。隨後推主和警方一同合作，正要捕捉牠時，這個神秘的生物竟在他們眼前一躍而下，以超快的速度暴衝逃走了。





推主和警察都非常震驚：「明明就是四層樓，這樣跳下去竟然完全沒事啊……」推主在這樣不可思議的事件中受到不少驚嚇，而事後詢問過同一層樓的鄰居，沒有人說自己有養這種寵物。究竟牠是怎麼來的，又往哪裡去了，目前仍然是個謎。（編輯：李家慧）



