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藝Fun券第二波20萬人預約！網抖「一數據」臉綠：別抽啊

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-31 17:22:23

▲政府因應新冠肺癌衝擊，不僅推出三倍券政策，文化部也加碼藝fun券，目前第二波紙本券已經開放申請登記抽籤。（圖／翻攝文化部直播）
▲政府因應新冠肺癌衝擊，不僅推出三倍券政策，文化部也加碼藝fun券，目前第二波紙本券已經開放申請登記抽籤。（圖／翻攝文化部直播）
新冠肺炎疫情衝擊台灣，我國政府除了推出「三倍券」外，各部門也頻頻加碼推出各種振興券，其中文化部先前推出的藝fun券，獲得民眾大力讚賞，因此加碼第二波「紙本藝fun券」，而今（31）日上午9時開放申請，截至中午12時，已經有超過20萬人登記。對此，就有網友討論「第一波中獎的人到底在幹嘛？」貼文引發熱議。

原PO在PTT回文新聞指出「今天早上剛幫我媽登記完第二波，因為我們全家就是第一波可憐的126，但是我好奇的是，距離抽完第一波藝fun券到現在，也已經一個多月，第一波竟然還有8.1億的券沒用，三倍券3000元一下就花完，藝fun券600元都不花？還是一堆人抽中不會用APP....那當初可不可以別抽，沒需要幹嘛抽啊」。

▲文化部紙本藝FUN券限定三大族群可登記註冊，9月8日中午12點將抽出幸運得主。（圖／文化部提供）
▲文化部紙本藝FUN券限定三大族群可登記註冊，9月8日中午12點將抽出幸運得主。（圖／文化部提供）
貼文一出，網友紛紛回應「沒需求的肯定有，跟風隨便亂抽」、「可憐吶，真的需要的人抽不到」、「過一個多月還有超過半數沒花真的瞎」、「我猜真的有人不會用APP，或者不知道自己中獎...」、「行動APP有人不會用乾脆不要了有可能」、「真有需要，一個月早就花掉了，又不是六千＝＝」、「這次有限定了還好，但不需要的人真的別抽啊....不要抽到都不用」。

根據文化部數據顯示，截至8月30日為止，第一波藝fun券已經使用近4.5億元，還有高達8.1億元的數位振興券尚未使用，提醒有中「數位藝fun券」的民眾，使用期限僅到今年12月31日止；另外，第二波紙本藝fun券登記已經開跑，符合資格民眾可在8月31日至9月6日期間，每日上午9點至晚上9點，憑健保卡至四大超商事務機台申請登記，預計發行60萬份，每份600元，中獎結果抽籤將於9月8日中午12點舉行。（編輯：張嘉哲）

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藝fun券 振興券 抽獎 登記 文化部 唐鳳 行動APP

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