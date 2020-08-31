靠近普渡供桌！女秒炸雞皮疙瘩還大爆哭　內行揭恐怖真相

原PO在《靈異公社》貼文指出「今天下午到廟裡普渡的時候，快結束時，看到有人已經開始收拾祭品準備回家，心裡沒多想，想說先站到供品旁邊等誦經結束後再來收，沒想到一靠近供桌時（當時祭拜區正在灑糖果），就全身雞皮疙瘩，甚至還爆哭。」
而原PO事後也想想表示「認為應該是自己的磁場跟好兄弟對上了，才會出現那樣的情緒」好奇問其他人有沒有這種經歷，貼文一出網友紛紛回應「遇過+1莫名的感到很想哭，眼淚止不住」、「之前鄉里的大廟，主神是右昌的宮廟分靈過來，經過我家門前的時候，感覺對一股很想哭的感覺」。
而貼文也有內行人表示與「灑糖果」有關，「因為當時正在灑糖果，按照習俗糖果應該落地才能撿拾，不然會被好兄弟誤會是要搶食物」、「在法會結束前盡量不要靠近供品桌，若剛好磁場較靠近的人，以及運勢較低的人，會很容易沖煞到」、「供品桌真的不要隨便靠近，尤其灑糖果的時候更是」、「建議灑完糖果五分鐘後再靠近供品桌，可能當時被好兄弟誤會了」。
事實上，通常中元普渡廟宇準備的法會，最後一個儀式我們稱為「放焰口」，也就是法師會將銅板、糖果，對外拋灑，要給好兄弟們飽餐一頓，不過常常很多民眾，急忙將這些銅板、糖果撿起來，這可就變成跟好兄弟搶東西吃，因此，當法師第一時間剛灑下去時請不要馬上去撿，因為那是要施予給好兄弟的。（編輯：張嘉哲）