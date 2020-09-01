14歲少女被救回！護航嫌犯友人遭起底　身份讓全場臉綠了

失蹤高雄少女找到了！8月29日一名14歲國中少女獨自搭高鐵北上新竹，孰料，搭上網友的車後就失聯，於是母親便焦急的在臉書社團拜託協尋，經過警方積極偵查，少女終於在今（1）日被尋獲，目前已平安回到高雄。不過，在警方搜查的過程中，已經有不少神人已經先肉搜到嫌犯以及其他關係人，但卻有一名自稱是嫌犯的友人出面澄清，隨即也遭到網友起底。





回顧整起事件發生，一名母親在臉書社團表示，自己女兒從高雄坐高鐵北上新竹之後，就失聯，麻煩大家幫忙協尋，而貼文也快速引發高度熱議，被轉發至各大論壇，經過網友抽絲剝繭，意外發現一名王男與羅男共用帳號以及手機，隨後羅男性侵的前科以及身份職業全被爆料出來，網友也瘋狂起底王男身份。





對此，一名自稱王男的友人日前就在PTT貼文指出「各位鍵盤柯南大家好，我王男朋友啦，雖然本人跟我說偵查不公開叫我不要發文，但是我很擔心我朋友社會性死亡或者真的去跳樓，我朋友家人也受到莫須有的攻擊，還是來發一篇」文章中也解釋了許多細節，但卻被不少網友噓爆。



▲一名自稱王男的友人在未破案前，在PTT發文替王男澄清。（圖／翻攝PTT）

如今王男與羅男雙雙落網，也確定王男涉案，該篇護航文再度挑起戰火，有網友回文提到「你出來解釋啊，發文跟推文不是很嗆？所以你跟王男是什麼關係？上來幫他帶風向，是要誤導警察辦案嗎？還是另有所圖？如果大家誤會你，就出來替自己澄清」，網友更起底護航友人真實身份是一位「國小老師」，並嗆聲「反正我已經把這篇文章備份，寄信給你們學校校長，跟你所在縣市的教育局，明天不要去上班啊，出來面對」。





貼文一出，網友紛紛嚇傻「學校人士？要馬上通報耶」、「護航王男的是學校老師？......要馬上開除耶」、「卡等學校」、「到底怎麼搜的，連國小老師都知道」、「護航的竟然是國小老師，這群人太可怕了」、「國小老師要通報耶，這次案件是未成年少女耶，還這樣護航」。（編輯：張嘉哲）



