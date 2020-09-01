女同事筆記本上偷留言！他一看「內容」小鹿亂撞：怎麼辦

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示他近日剛到一間新公司上班一個多禮拜，沒想到有位只講過2、3次話的女同事，某次在開會時，突然趁著他不注意，在原PO的筆記本上寫上「你好，我叫XXX」。
見到女同事突如此來的舉動，也讓他納悶發問「代表什麼意思？？？對你有好感？跟你開玩笑？故意撩你？小弟感情經驗不算非常多，從來沒遇過這種事，有點不知所措，哈哈～～～不知版上的各位曾經做過類似的事嗎？或是說如果是妳什麼樣的心態或情況會這麼做」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人認為僅是打招呼而已，且對於女同事未經許可就動用他人物品覺得反感，「打招呼而已至於這麼緊張嗎XD」、「你們之前互相自我介紹過名字嗎？沒的話可能就是要自介而已。不過沒經過同意就寫有點白目」、「就開個玩笑，但被人偷寫筆記本我會不高興」、「怪人，說不定她都用這招唬新人」、「我會覺得用原子筆很機車，用鉛筆不好嗎= =」。
不過也有鄉民抱持不同意見，「她喜歡你啦...這麼明顯看不出來嗎？女生很少對第一次見面的人這樣做，建議直球對決，不然冷了就沒戲了」、「找你認識啊，增添生活樂趣」、「她對你有意思，可在衝了，恭喜」、「想多認識」。（編輯：陳雅雲）