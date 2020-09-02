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換新護照根本沒用？他曝「拿舊護照」出差經歷　全場臉綠

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-02 14:04:03

▲行政院今（2）日公布新版護照樣本，也掀起網友討論舊護照使用上的不便。（圖／NOWnews資料照片）
▲行政院今（2）日公布新版護照樣本，也掀起網友討論舊護照使用上的不便。（圖／NOWnews資料照片）
行政院今（2）日上午10時召開「新版護照封面」記者會，正式公佈新版護照封面樣式，而為了提高「台灣」的國際辨識度，這次封面將原本的「REPUBLIC OF CHINA」改成環繞國徽，並且放大TAIWAN的字樣。消息一出，就有網友分享自己當初拿舊護照出差時的遭遇，貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「分享今年一月底到埃及出差的事情，那時候新冠肺炎差不多開始被報導，只要你是華人，在當地都會被指指點點，更誇張的是他們直接稱呼我們是病毒，不僅當地人，連日韓觀光客遇到我們也是嗤之以鼻」。

▲護照性別欄增列「第三性別」，外交部說，只要戶政單位同意，將對護照進行必要調整。（圖／翻攝自外交部領事事務局網站）
▲▲網友透露今年一月出差拿舊護照，遭到扣留。（圖／翻攝自外交部領事事務局網站）
「最讓我印象深刻的是，搭廠商的車被臨檢兩次，當地警方查看護照後決定扣留我們，只因為上面寫到China，無論如何解釋他們都不聽，最後是廠商動用一些關係才讓我們順利通過，廠商也告訴我們，現在當地人非常排斥中國人，告知我如果有單獨行動的時候要特別注意，路上被打都很正常。 」

貼文一出，網友紛紛回應「是不是真的很多人不知道我們是台灣啦，誰跟妳中國」、「怎麼感覺很像人的問題...」、「請問是不會看內頁嗎？只看封面CHINA就被攔真的很誇張」、「你額頭要寫Taiwan，臉頰要貼國旗貼紙阿」、「但現在雖然變小，還是會看到耶.....」。

而根據外交部稍早說明，這次改版主要以凸顯「台灣」辨識度為原則，放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調這是「台灣的護照」；、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感，預計明年1月發行。（編輯：張嘉哲）

▲護照封面改版，左為原本封面，右為新版封面，放大TAIWAN字樣，且縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02）
▲護照封面改版，左為原本封面，右為新版封面，放大TAIWAN字樣，且縮小英文國名。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.09.02）

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新護照 台灣 國際辨識度 出國 舊護照 China

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