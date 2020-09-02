換新護照根本沒用？他曝「拿舊護照」出差經歷　全場臉綠

原PO在PTT貼文指出「分享今年一月底到埃及出差的事情，那時候新冠肺炎差不多開始被報導，只要你是華人，在當地都會被指指點點，更誇張的是他們直接稱呼我們是病毒，不僅當地人，連日韓觀光客遇到我們也是嗤之以鼻」。
「最讓我印象深刻的是，搭廠商的車被臨檢兩次，當地警方查看護照後決定扣留我們，只因為上面寫到China，無論如何解釋他們都不聽，最後是廠商動用一些關係才讓我們順利通過，廠商也告訴我們，現在當地人非常排斥中國人，告知我如果有單獨行動的時候要特別注意，路上被打都很正常。 」
貼文一出，網友紛紛回應「是不是真的很多人不知道我們是台灣啦，誰跟妳中國」、「怎麼感覺很像人的問題...」、「請問是不會看內頁嗎？只看封面CHINA就被攔真的很誇張」、「你額頭要寫Taiwan，臉頰要貼國旗貼紙阿」、「但現在雖然變小，還是會看到耶.....」。
而根據外交部稍早說明，這次改版主要以凸顯「台灣」辨識度為原則，放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調這是「台灣的護照」；、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感，預計明年1月發行。（編輯：張嘉哲）