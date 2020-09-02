感情中女孩主動算優勢？兩派人馬論戰吐經驗：真的要確認

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「女生主動的感情會比較不被珍惜嗎？」的文章表示，「最近主動跟認識半年的一個男生提出以結婚為前提的交往，我臉皮很薄，好歹也是想了一陣子才開這個口，這還真是人生第一次開口問男生要不要在一起，還一開口就以結婚為前提，沒想到對方也答應了」，原PO更接著表示自己只是認為「條件好的男生當然要把握，萬一被別的女生追走怎麼辦？」
甚至當原PO跟男性友人提起卻被提醒「女孩子太主動，這種男生不會太珍惜，真的有這回事嗎？」此篇文章一出，立刻引起兩派網友論戰，有的網友覺得「不會啊，如果兩個人有相同共識不是很好嗎」、「絕對不是 愛的就是會珍惜，不愛的話，怎麼做都不對」、「我倒不這樣認為，因為我狀況是相反的，反而被動的那段感情最難堪」，但也有網友認為「一定會，根據本人活生生血淋淋親身經歷」、「自己送上門的，男生比較不容易珍惜，根據天性，他們還是比較喜歡親自花力氣追來的女孩」、「太容易追就不珍惜了何況送上門的」。
但大多數的網友認為「珍惜與否都是看人，跟誰主動沒關係」，在認識的時候就要確認清楚，「關係要長久是要靠彼此經營的」、「會走下去的就是會走下去」、「跟主不主動無關，跟對方是不是渣有關」、「珍不珍惜是看他交往後的表現吧」、「你要先確認，對方對你有沒有意思，一段感情出問題不會只是因為開頭誰追誰，不珍惜的人，不管主動不主動，都不會珍惜妳啦」。（編輯：王柏文）