為何藥局口罩品質差？藥師吐「暗黑真相」　眾人一看哭了

一名社區藥局的藥師在「口罩現貨資訊」貼文指出「有人說實名制的口罩很好，也有人說實名制的口罩很差，其實沒有對錯，因為你們領到的都是運氣口罩，如果勤勞一點的藥師，再分裝口罩時，會先把瑕疵口罩挑起，不會賣給民眾，但嫌麻煩的藥師就會通通塞進紙袋」。
「目前政府不會來回收問題口罩，國家隊們，也不會因為有瑕疵、短缺口罩受到任何影響，但自從六月一號開始，可以自由買賣口罩，口罩工廠如果出貨給賣場、超商、藥局任何一家公司，口罩有瑕疵、短缺，以上任何一個單位都會要求退換貨、扣款......等等。」
該藥師說「於是就會出現有些國家隊的廠商，把良率比較高的生產線，有鋼印的生產線，留給自費自由買賣的市場使用，至於比較.....的產線，就留給政府徵用，藥師跟口罩國家隊是否有害群之馬，肯定是有，但不要打翻所有藥局藥師跟國家隊，沒有他們，就沒有台灣今天防疫的穩定、民心的穩定，賣口罩只是一時，我賣的是我的專業，民眾的信任，才是長久」。
貼文一出，網友紛紛回應「辛苦了」、「真的辛苦全台藥師了嗚嗚嗚」、「辛苦你們了，感謝你們一直以來的協助」、「真的辛苦，非常感謝您的默默付出」、「謝謝你們，還好有你們站在第一線把關，藥師們辛苦了」、「原來是這樣嗚嗚！謝謝你，你們辛苦了」、「所以如果廠商給的是不好的口罩，藥師還要再挑選過，嗚嗚嗚辛苦了」。（編輯：張嘉哲）
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