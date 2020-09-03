狗狗在家突做「1舉動」！他一看超害怕　友人曝經驗秒解

目前正值鬼月，許多長輩都會叮嚀小孩減少出門，並交代一些鬼月禁忌與習俗，不少人也會分享親身經歷的靈異事件或傳聞。而近日一名網友就在臉書社團《靈異公社》中透露，日前朋友跟他訴說自己看到的詭異畫面，就是家中狗狗有時會「突然凝望家裡某個地方許久」，讓他感到非常害怕，他聽後則分享了自身經驗，讓朋友瞬間恍然大悟，原來可能不是靈異事件。





原PO發文指出，日前一位朋友跟他說，有時候他養的寵物會突然凝望家裡某個地方許久，讓他很害怕！他則認為「那還好吧！」並透露，有時候在三更半夜時，會發現他的狗狗很開心地在沒人的客廳玩耍，仿佛是有人在陪牠玩那樣，後來他仔細想想，覺得應該是他去世的爸爸回來陪狗玩。



▲ 網友在臉書社團《靈異公社》分享狗狗的詭異行為。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》） ▲有網友分享，某天家中小狗突然跑去叼牠的球，對著沒人坐的沙發搖尾巴...他本覺得牠只是在玩，但聽友人分享自身經歷後才恍然大悟，原來是因為他弟生前常坐那陪狗狗玩丟球遊戲。（示意圖，與本文無關／翻攝自《pixabay》）

而朋友聽後則頓時恍然大悟，並告訴他，「有次家裡只有我跟狗狗，我的狗突然跑去叼來牠的球，對著沒人坐的沙發椅搖尾巴...我那時候覺得牠只是在玩。你現在說這些我才赫然了解，我弟生前時常坐那陪牠玩丟球的遊戲...」這讓原PO不禁直呼「突然覺得養狗的好處之一，是可以知道去世的家人有回來走走」，他也不忘呼籲「請記得領養代替購買！」





對此，不少網友都感同身受，紛紛留言「我小孩也是，經常早上自己一個人在客廳玩，有幾次我偷偷看她到底玩什麼，因為印象中她不是個喜歡獨處的小孩，她坐在我常常坐的小椅子面對著大沙發，玩具都排滿靠她那一邊，邊玩邊看著沙發那邊...那個沙發是我父親生前每天坐著看電視的位置，所以我也相信老人家來陪孫玩了」、「我家的狗也會，莫名自己玩」、「狗狗好像都會這樣」。（編輯：許苡晴）



