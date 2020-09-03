泰國版甄嬛傳？美女泰妃奪權回宮　上萬網驚：皇后緊張了

根據外媒報導，「貴妃」詩妮娜生於1985年1月26日出在泰國北部楠府出生，2008年畢業於陸軍護理學院，隨後成為一名護士。2015年晉升上校並加入皇室衛隊，又在2018年受訓為飛行員，隨後升為少將，詩妮娜除了有著這驚人的背景之外，更在去年七月被泰王瓦吉拉隆功封為妃子，是1932年泰國實施君主立憲制以來泰王首度納妃。
不過當詩妮娜妃子的日子並不長久，同年十月，泰王卻突然撤銷她所有王室頭銜，當時泰國公報表示，詩妮娜封妃後仍不知滿足，以國王之名作威作福，泰王因此大怒，以「野心太大」對「國王行為不當和不忠」為由，撤銷她所有的軍銜和妃子頭銜，甚至因此被軟禁。不過如今泰國政府卻在今年的9月2日發布一份由泰王瓦吉拉隆功於28日署名的公報，宣布恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，稱她沒有犯下任何罪，應該待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。
這樣的劇情讓大量網友紛紛震驚，在微博的留言區中可以看到大量的神回覆，更有人拿出《甄嬛傳》的台詞表示「嬛嬛，四郎接你回宮來了」、「莫非腹中還有雙生子？」、「皇后這下完了」、「皇后：妹妹一番聰慧，知道終有一日還能與本宮相見」、「這皇后就輸在沒看過《甄嬛傳》」、「從前的甄嬛已經死了，現在站在你面前的是鈕祜祿氏甄嬛」。而最新消息傳出，詩妮娜可能在上月28日周五晚釋放後，就出獄飛往德國去陪泰皇瓦吉拉隆功。（編輯：王柏文）