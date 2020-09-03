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飯店合照多一隻手！整夜上演「恐怖鬧劇」　結局全場超毛

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-03 10:52:51

▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到當年的高中畢業旅行，入住高雄某飯店，晚上一行人合照竟詭異多出一隻手，豈料夜晚一連串恐怖遭遇，讓全場網友看完超毛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到當年的高中畢業旅行，入住高雄某飯店，晚上一行人合照竟詭異多出一隻手，豈料夜晚一連串恐怖遭遇，讓全場網友看完超毛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異傳聞。近日，一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到當年的高中畢業旅行，入住高雄某飯店，晚上一行人合照竟詭異多出一隻手，豈料夜晚一連串恐怖遭遇，讓全場網友看完超毛。

原PO憶起12年前的高中畢業旅行，一行人來到高雄某家飯店，當時外部還在整修，一入住沒有感到特別奇怪的地方，走進四人房時不忘禮貌的敲門、進廁所沖馬桶，接著放下行李，放好行李後在房裡休息一下，就準備到夜市去買晚餐，其中一位同學因為身體不舒服，獨自待在飯店內休息，洗澡時隱約聽見有人敲門，直到洗完澡出來，坐在床上休息，又再次聽見敲門聲，但同學先從房門魚眼看發現沒人，又走回床上，這時敲門聲又來了，且敲得很急，同學氣得把門打開，過沒多久一行人總算回到飯店，大家一起在房內吃晚餐時，又有好幾次的敲門聲，去開門也都沒半個人影。

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▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到當年的高中畢業旅行，入住高雄某飯店，晚上一行人合照竟詭異多出一隻手，豈料夜晚一連串恐怖遭遇，讓全場網友看完超毛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO表示，後來大家在床上拍合照，同學的肩膀上竟然多出一隻男性的手，大家頓時嚇傻，並趕緊將照片刪除。豈料，半夜睡覺的時候，一連串怪事發生了，其中一位同學的手機突然響起，是不認識的男子打來的，講了些讓人通不懂的話，就把電話掛斷，隨後電話又多次響起，房裡4個人都覺得有些詭異，但大家又裝沒事回去睡覺，接著卻聽見詭異舔舌頭的聲音。

原PO床的位置靠近冷氣跟窗邊，睡到半夜時覺得冷，便把冷氣關小，回到床上後，冷氣又自動變大風速，她再度起身將冷氣關掉，冷氣竟又自動打開。她狂冒冷汗躺回床上，甚至感覺有人一直戳她左邊的肩膀，「我就說我們只是來借住一晚，有冒犯的地方請見諒，接著看到像投影像從模糊到清楚，一個長髮白色衣服的女生對我哈哈哈哈的笑，後來我就睡著了」，隔天早上起床發現，行李全部被翻出來，拖鞋也被亂丟，隔天一行人全部都拉肚子，現在想起畢業旅行這段回憶，仍讓她們印象深刻。

▲今（11）日是農曆七月一日，俗稱「鬼門開」，有許多禁忌要注意。（示意圖／NOWnews
▲一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到當年的高中畢業旅行，入住高雄某飯店，晚上一行人合照竟詭異多出一隻手，豈料夜晚一連串恐怖遭遇，讓全場網友看完超毛。（示意圖／NOWnews資料圖片）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「你們膽子也太大了，這樣還有辦法在那房間待上一晚」、「這個真的有恐怖到，你們膽子蠻大的啊」、「好想看那張已經被刪掉的靈異照片」、「這個應該是搗蛋鬼」、「好恐怖」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

農曆七月 鬼月 飯店 靈異 高雄

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