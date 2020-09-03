陸媒狂遮「新護照」！國徽不見了　網大驚：根本神助攻

原PO在《PTT》表示，「這次換新護照，大家似乎都很不喜歡，護照上的『贅字和國徽』，中媒成全你們，把護照上的中華民國、Republic of China、中華民國國徽直接拿掉，只剩下台灣人最喜歡的『TAIWAN』，真的很懂台灣人的心」。
根據中國媒體《觀察者網》在《微博》上的報導，提到「台灣換新護照」一事，不過報導的圖片卻不是完整的，而是把新護照上的「中華民國、Republic of China及中華民國國徽」打滿馬賽克，這也讓圖片變成，只有「TAIWAN」的新版護照。
許多網友看到也紛紛回應，「這版本我可以」、「兩岸終於有共識了」、「這一版可以喔」、「 用原本只改一點不太滿意，不過現在心情突然好了」、「真懂台灣人要什麼耶」、「掩耳盜鈴的極致」、「這版本超棒，神助攻」、「台灣又獨立了嗎」、「這個很清爽」。
而外交部長吳釗燮指出，這次護照的變更之處包括，放大「TAIWAN」字樣，並移動「護照」、「PASSPORT」字樣的位置，讓「TAIWAN」和「PASSPORT」上下緊鄰。此外，縮小英文國名「REPUBLIC OF CHINA」，並移動位置，改為環繞國徽。而新版護照封面的不變之處在於，中文國名與字體、國徽以及封面顏色。（編輯：許智超）