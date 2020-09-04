差4分退房！摩鐵員工「衝房內」嚇傻　萬人灌爆結局曝光

原PO表示，女友身體不適，所以一起入住某汽車旅館休息3小時，在汽車旅館內休息、泡澡，之後開著電視呼呼大睡，時間快到時沒有聽到提醒電話和電鈴聲，就遭到兩名工作人員強行進入房間，大吼大叫、口氣極差的說「時間到了不知道嗎？」不過他一看發票時間，卻發現距離退房時間應該還有4分鐘，氣得飆罵「照常理來說，這時間屬於我的私領域，他們應該是不能進入才對吧！就算我超時，你們可以收費沒關係，這樣強制進入，請問我是否可以提告？」
貼文曝光之後，短時間即湧入上萬名網友留言，紛紛回應「沒敲門，睡死，有人真的會睡7天！業者叫醒你是對的！」「電話不接？按電鈴也沒回應？會進去正常呀！看你們還有沒有活著呀」、「住房規定其實都大同小異，沒接電話按門鈴沒反應，怎麼判斷沒事呢？你說不該闖一下嗎？」「他們怕又有人掛在裡面，破門而入是擔心如果真的人掛在裡面，倒楣的又是他們，時間都要到了，不接電話連人家按電鈴都不理，不然你認為會怎麼想呢？」
不過，也有網友表示「我記得旅館裡面都會貼『你在租房期間房間的使用權都是你們的』，等同於租屋的情形，所以業者是不能進入的」、「坦白講可以告，但應該不會有什麼賠償，因為怕你們死在裡面」，也有旅館員工出面解惑「不好意思，我做的就是旅館櫃台，發票上的時間，說真的，不能代表什麼。因為通常是等你們入房後，我們有空才會開發票。真正的入房時間，還是要以電腦系統為主，時間如果到了，我們不能保證客人是不是出事或是聽不見，只能請人員進去叫人，因為如果擅自幫客人加時，也常常會有客人說『你們又沒有通知我，憑什麼要我付費』」。
事後原PO補充，該汽車旅館主管已來電道歉，坦承當時退房時間確實還沒到，是員工的疏失，日後會再加強員工教育訓練，並檢討改進。（編輯：賴詠璿）