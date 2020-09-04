影／邰哥挑戰當總統府「一日憲兵」！蔡英文笑虧：有點胖

總統府發言人張惇涵表示，「一日憲兵」特別選在「九三軍人節」當天播映，其實是為了給全體國軍加油打氣，同時也是向辛苦的國軍弟兄姊妹致敬。而影片中的主持人邰智源、KID、泱泱，是接受完嚴格的憲兵訓練，有和憲兵練習奪刀術科目，壓腕頂肘，鎖肘制腕，還實際模擬城鎮戰，開槍射擊。
張惇涵指出，接受完訓練後，一行人也到憲兵211營區和總統府進行「最後考驗」，三位主持人分別支援總統府大門哨、敞廳哨、電梯哨的勤務，而總統蔡英文也在進府時，發覺今天的憲兵怎麼有點胖，原來是看到正在站哨的邰智源，蔡英文也問邰智源體驗「一日憲兵」的心得。
邰智源回應，「在吃得消和吃不消的臨界點，而且第一次感覺到汗水流到腳底」，接著他向蔡英文提到，「這次拍攝，我覺得KID非常適合當兵，請總統下一個徵召令，再把他召回來繼續當兵」，蔡英文也開玩笑的配合，「這樣子嗎？我們會為他修改法令特別徵召，至於邰哥，因為身材有點抱歉，沒關係身材不是最重要的，保家衛國的意志最重要」。
許多網友看完紛紛回應，「恭喜邰哥，成為第一個在總統府跟總統講幹話的人」、「只有木曜能超越木曜」、「選定軍人節上映，木曜真的很關心台灣的大小事」、「真的很厲害，連總統都可以上節目」、「那句有點胖，總統真的神來一筆」、「原來是邰哥太明顯」、「下次換總統隨扈了」、「想看KID一日海龍蛙兵」、「在軍人節來一日憲兵很應景」。
最後張惇涵說，蔡英文感謝《木曜四超玩》製作單位過去就曾透過「一日傘兵」、「一日空軍飛行員」的拍攝體驗，展現力挺國軍的用心，這次更是特別拍攝「一日憲兵」，並選擇在九三軍人節這天播出，表達對國軍的致敬。而在拍攝的最後，蔡英文也與三位主持人合影，並祝所有國軍弟兄姊妹九三軍人節快樂。（編輯：許智超）