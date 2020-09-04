富二代vs上進男該選誰？兩派人馬戰翻揭真相：直接勝出

這位網友在網路論壇 PTT Boy-Girl 板上 PO 出一篇「無業富二代，婚姻市場還是屌打上進男？」的文章表示，「這幾年一直看新聞，很多年輕頹廢富二代，女朋友一直換or夜夜笙歌」，原PO甚至提出兩種男生讓女生們選擇，在一般外表和個性都差不多的情況下，一種是「一個25歲富二代男生，沒工作過，啃老，開名車住豪宅，爸媽一個月給15萬零用錢，整天吃喝玩樂，沒有什麼社會經驗」，另一種則是「一個25歲一般男生，一天工作12小時，努力，騎機車租套房，一個月賺5萬，每天都在規劃自己人生，社會經驗3至4年」。
原PO最後認為「是不是一般人內心都會選後者，但實際現實，一樣兩個人追，還是以富二代為主阿，一般男年輕時要跟富二代畫上等號，是不是還是很困難啊...」，對此有女網友會選「富二代」，「一般人內心都會選前者吧」、「有資源有時間的人選擇才會多，還在每天賣時間換求生資源的沒有選擇，怎跟前者比？」、「上進還不是為了要過好日子？富二代直接就在過好日子了還用考慮嗎？」，而另一部分的網友會選「上進男」，「哪個正常人想跟頹廢富二代結婚？」、「一般人內心都會選前者啊，反而是實際發生時會認真考慮後者吧」、「好好充實自己吧，就算不是富二代也是有市場的」。
不過有女網友點出關鍵在於「一樣努力當然是資源多的勝出，這本來就很現實」，「高學歷又上進的富二代其實不少，鬧到上新聞的是少數荒唐的富二代，這些大概也只能吸引到無腦的拜金女」、「認識很多高學歷高涵養的富二代，別以為他們的努力比一般人少」、「好的開始是成功的一半，讓孩子贏在起跑點本來就屌打一般人」。（編輯：王柏文）