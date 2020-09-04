橘貓換過3主人怕被遺棄為她等門　奴心疼：絕不丟下你！

MOY日前在Dcard分享奶皮的故事，之前她一直想要養貓但是遲遲沒有行動，有一天看見奶皮的送養文，瞬間讓她當下覺得「牠就是我的貓了！」卻在深入了解後得知才3歲的奶皮已經被棄養三次，甚至第三位主人才接手一個星期就因為不得已原因只好再次送走牠，MOY得知後非常不捨，立刻收編奶皮成為牠「第四任主人」，後來發現牠的個性非常穩定、聰明又懂事，不懂為何一直被送養，但因為不斷適應新環境與家人也讓牠內心相當不安，因此變得很黏人，「人」才是牠的安全感來源！
相處了一個月後的某一天，MOY要帶奶皮去看醫師，沒想到平常愛撒嬌又溫和的牠情緒突然變得超激動、抵死不進外出籠甚至一度逃脫，讓她只好先用洗衣袋包起來等牠穩定之後再去看醫生，MOY知道奶皮一定是以為「自己又要被送走」所以才這麼反抗，只能趕緊安慰讓牠放心，沒想到回家後MOY趕著去上班，結果母親傳訊息說奶皮一直在喵喵叫，飯只吃了一兩口，最後甚至趴在家門口，原來都是在等她回家！MOY感到超級心疼，從此以後出門做事都一定先跟牠報備，神奇的是奶皮似乎都聽得懂，再也不曾像那天一樣不安地喵喵叫了！
有了奶皮之後的生活MOY與家人每天都過得很歡樂又開心，雖然牠曾經非常缺乏安全感，常常在她上班後跑到衣櫃躲起來，幸好牠適應力很強，一開始的畏首畏尾現在已經老神在在，而且非常親人又愛撒嬌。MOY表示不管未來要過多久，唯一不變的就是自己一定會一直陪著牠、絕對不會將牠丟棄，因為「第四個家，也是你的最後一個」！（編輯：陳珮瑜）