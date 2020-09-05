加利混陸製口罩風暴！他抖出「致命性證據」　台人全震驚

徐嶔煌在臉書截圖發文表示，這次加利從大陸「安徽安景瑞」進口口罩當成台製實名制口罩出貨，而這家「安徽安景瑞」原本的名字則是「安徽安美瑞」，負責人為劉嫻。
而在仔細查下去，發現「安徽安美瑞」是由位在江蘇的「江陰天瑞無紡布」所建的工廠，而「江陰天瑞無紡布」的董事長就叫做林明進，劉嫻則是董事成員兼任總經理，是巧合？還是單純還是要「洗產地發大財？」
貼文一出，不少網友看了相當震驚表示「這太誇張了...」、「你搜索資訊的能力太厲害了，那個老闆會來不及反應」、「坐等老闆出面解釋耶」、「話講太滿，反而讓人覺得詭異，一查果然GG了」、「原來不是朋友的工廠，是自己的工廠啊」、「典型洗產地的例子，台灣接單，中國生產，然後送回台灣包裝，就可以打上MIT名字出貨！」、「這資料一出來，再看看到他第一時間出來講的話，到底憑什麼大聲？」、「徹底抓包了...自己的公司」。
而對於他在中國大陸擁有口罩生產公司，疑似將自己或關係人名下生產的大陸口罩，圖利混進台灣的國家隊實名制市場，加利公司負責人林明進今（5）日凌晨接受檢調訊問時「否認此事」。（編輯：張嘉哲）
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