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中元普渡拜地基主！主菜離奇消失　「傻眼真相」全場臉綠

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-05 09:59:28

▲一名男網友在《Dcard》貼文提到，家裡中元普渡時，買了乾糧和熟食回家拜拜，並特別準備一隻雞腿拜地基主；豈料，菜盤全部端上供桌後，一回神卻發現雞腿離奇消失，最後真相曝光讓全場網友看完紛紛笑翻。（示意圖／翻攝自臉書《土城玄真堂佛具店》粉專）
▲一名男網友在《Dcard》貼文提到，家裡中元普渡時，買了乾糧和熟食回家拜拜，並特別準備一隻雞腿拜地基主；豈料，菜盤全部端上供桌後，一回神卻發現雞腿離奇消失，最後真相曝光讓全場網友看完紛紛笑翻。（示意圖／翻攝自臉書《土城玄真堂佛具店》粉專）
農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異傳聞。3日一名男網友在《Dcard》貼文提到，家裡中元普渡時，買了乾糧和熟食回家拜拜，並特別準備一隻雞腿拜地基主；豈料，菜盤全部端上供桌後，一回神卻發現雞腿離奇消失，最後真相曝光讓全場網友看完紛紛笑翻。

原PO表示，一年一度的中元普渡，母親買了一堆乾糧和熟食回來準備拜拜，其中有3隻雞腿，早上在家裡的神明廳給組先拜了一回，拿了兩隻雞腿作為其中一道菜餚，並細心將雞腿切好，讓祖先好咀嚼。

直到下午輪到拜好兄弟和地基主，原PO指出「因為傳統都認為地基主喜歡吃雞腿，所以我媽就準備了一隻完整沒切的雞腿要給地基主吃」，首先從廚房將要祭拜的食物端到供桌上，白飯上桌、蔬菜上桌、雞腿上桌，最後轉身進廚房端下一道菜，再次回到供桌旁的時候，卻發現盤子內的雞腿竟離奇失蹤。

▲一名男網友在《Dcard》貼文提到，家裡中元普渡時，買了乾糧和熟食回家拜拜，並特別準備一隻雞腿拜地基主；豈料，菜盤全部端上供桌後，一回神卻發現雞腿離奇消失，最後真相曝光讓全場網友看完紛紛笑翻。（示意圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在《Dcard》貼文提到，家裡中元普渡時，買了乾糧和熟食回家拜拜，並特別準備一隻雞腿拜地基主；豈料，菜盤全部端上供桌後，一回神卻發現雞腿離奇消失，最後真相曝光讓全場網友看完紛紛笑翻。（示意圖／翻攝自《Dcard》）
母親嚇得直呼「欸！我的雞腿呢？那是要給地基主吃的餒，怎麼一個轉身就不見了？」同時傳訊至家庭群組詢問，家人指出很大的可能是被貓叼走。原PO笑稱「這麼多年來都在房子外拜地基主，還是第一次在這種情況下被偷走」，母親傻眼的說「一隻45元的雞腿，還沒給地基主吃到就被叼走是怎樣？」最後只好補上香腸，讓地基主比較不會這麼難過。

▲一名男網友在《Dcard》貼文提到，家裡中元普渡時，買了乾糧和熟食回家拜拜，並特別準備一隻雞腿拜地基主；豈料，菜盤全部端上供桌後，一回神卻發現雞腿離奇消失，最後真相曝光讓全場網友看完紛紛笑翻。（示意圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在《Dcard》貼文提到，家裡中元普渡時，買了乾糧和熟食回家拜拜，並特別準備一隻雞腿拜地基主；豈料，菜盤全部端上供桌後，一回神卻發現雞腿離奇消失，最後真相曝光讓全場網友看完紛紛笑翻。（示意圖／翻攝自《Dcard》）
貼文隨即逗得網友們捧腹大笑，也有人分享類似遭遇「我家的狗之前是偷地基主『正在吃』的雞腿，還好有多買一隻雞腿補給地基主」。事實上，台灣的民間信仰習俗「拜地基主」為買屋、租屋和搬家等遷移時，在廚房後門或大門擺設供品，由外朝內祭拜，儀式和祭拜供品簡單即可，且不應向地基主求財、事業。（編輯：賴詠璿）

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中元普渡 地基主 拜拜 雞腿 農曆七月

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