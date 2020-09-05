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深夜與妻入住摩鐵！進門聽見「一句問候」　恐怖結局毛翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-05 10:59:01

▲一名男網友有次深夜和妻子入住台中某汽車旅館，一進房就感到不太對勁，耳邊還傳來一句高音問候「一起來玩啊」，嚇得連換兩間房，結局曝光讓全場網友雞皮疙瘩掉滿地。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男網友有次深夜和妻子入住台中某汽車旅館，一進房就感到不太對勁，耳邊還傳來一句高音問候「一起來玩啊」，嚇得連換兩間房，結局曝光讓全場網友雞皮疙瘩掉滿地。（示意圖／翻攝自Pixabay）
農歷七月鬼門開期間，民眾除了遵守大大小小的習俗和禁忌，也有許多網友分享靈異經驗和傳聞。日前，一名男網友在臉書社團《靈異公社》提到，有次深夜和妻子入住台中某汽車旅館，一進房就感到不太對勁，耳邊還傳來一句高音問候「一起來玩啊」，嚇得連換兩間房，結局曝光讓全場網友雞皮疙瘩掉滿地。

原PO表示，幾前年因為奶奶年紀大，住進台中療養院，每隔一、兩個月就會從台北開車去中部探望一次，有一回和妻子接近午夜12點時，決定先在台中某汽車旅館住一夜再回台北，開車進去找到房號，才發現原來是最邊間最角落的位置，牆面爬滿綠色藤蔓植物，感受不是很好，進門前不忘敲門三下，說聲「不好意思打擾一下」。

▲一名男網友在臉書社團《爆料公社》提到，因為女友身體不適，兩人到台北市一家汽車旅館休息3小時，因為睡著沒注意時間，退房時竟有工作人員直接衝進房內，貼文曝光立刻引發網友兩派論戰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男網友有次深夜和妻子入住台中某汽車旅館，一進房就感到不太對勁，耳邊還傳來一句高音問候「一起來玩啊」，嚇得連換兩間房，結局曝光讓全場網友雞皮疙瘩掉滿地。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO指出「記得當初我們一跨進門，我就起雞皮疙瘩，因我八字較重有5兩多，但我第六感真的很準，我老婆她體質比較敏感，時常會看得到、感應得到，進門我就覺得有點毛毛的」，他鼓起勇氣往床旁邊的小隔間走去，是一條長約2、3米，寬50公分左右的游泳池，他說「當下我就覺得這泳池越看越毛，我看我老婆眼神也不太對勁」，這時耳邊竟傳來一句問候「一起來玩啊」，且是高音拉長聲，讓他們二話不說決定換房。

原PO和妻子到了下一間房，進門查看時，浴室門竟自動發出喇叭鎖扣上的關門聲音，立刻要求旅館人員再換一間，一連換了兩間房才決定入住。他累了一整天直接倒頭大睡，睡到半夜2、3點，卻被妻子擠醒，心想「老婆是超級怕熱，我跟她睡她不喜歡我抱她，因為她很怕熱，可是那天她人整個擠在我胸膛裡」。

▲星座塔羅牌專家艾菲爾老師，在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》提到有關民俗農曆七月「易被沖煞」的生肖與出生月組合，上榜的朋友出門在外務必多加留意。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男網友有次深夜和妻子入住台中某汽車旅館，一進房就感到不太對勁，耳邊還傳來一句高音問候「一起來玩啊」，嚇得連換兩間房，結局曝光讓全場網友雞皮疙瘩掉滿地。（示意圖／翻攝自Pixabay）
隔天一早，原PO想起前一晚的事，好奇詢問老婆「妳昨晚怎麼了？那麼晚不睡一直擠我？」老婆這才坦言「離開了我才敢說，你知道昨晚我為何會一直靠著你嗎？因為2樓窗戶有一顆人頭一直在看我」，且是從第一間泳池那間就被跟著，一路跟到最後一間，老婆繼續解釋「進去第一間房間，那條長形泳池的中間，就看到一顆頭飄在那裡看著我們了」，一語讓原PO嚇傻直呼「難怪當時我看著泳池越來越毛的感覺，原來在看我」，聽完就立刻把皮夾裡的會員卡丟了。

事後，妻子隨身攜帶的平安小紅繩無故斷掉，推測可能是有保護作用，原PO心有餘悸表示「之後去台中那附近的汽車旅館都不住」。（編輯：賴詠璿）

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