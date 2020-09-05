女友入直播狂被騷擾！男嚇歪求助　內行反揭疑點：綠綠的

原PO表示，女友在三周前踏入直播行業，不幸的是，後來才發現自己進入的是色情直播，不過還是可以自由選擇播放尺度，並掌握自己的底線。經紀人一開始教導她有關直播的訣竅，越到後面卻開始露出獠牙，起初女友下播之後會固定電話問候，到後來演變成言語上灌迷湯，不斷的吹捧、稱讚，甚至在女友表明自己有男友後，依然說一些不恰當的話，女友為了讓之前的直播時數不打水漂，不好意思和對方撕破臉，只能在言語上不斷迂迴。
直到幾天前，女友錯過經紀人的電話也未回播，對方竟再度打來劈頭大罵，質問為何不接電話，罵得很凶也很難聽，女友完全不知該如何回應，經紀人甚至要求她開視訊，且當初申請工作時有留住址，怕遭到報復或不測，只好先順著經紀人的意，種種行為讓原PO十分惱火，但自己目前人在國外無能為力，苦惱詢問廣大鄉民「我該怎麼幫助她？或是有其他更有效安全的辦法？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「先叫女友隨時錄音」、「先搬家呀」、「是沒其他家人朋友喔？」「最好就是報警＋搬家」、「她沒家人嗎？你也知道遠水救不了近火，怎麼不趕快跟她家人講，起碼有人幫忙處理」。
不過，許多網友卻質疑「不懂拒絕的女友、在國外的男友，綠綠的節奏」、「小心，要被綠了」、「一般人就算因為事前沒有查清楚工作，誤入去做這個，早就有警覺閃開了，哪會繼續做這種工作」、「我覺得你比較單純，建議你去平台看看女友直播在幹嘛」、「真正單純的人根本不會想到要做這行好嗎，你先醒醒吧」。（編輯：賴詠璿）