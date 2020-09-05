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媽拿加利口罩到藥局換！10幾片抽出爽炸　眾暴動：超安慰

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-05 15:49:14

▲加利口罩遭踢爆使用大陸口罩混充國家隊實名制口罩，並流入市場。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
▲加利口罩遭踢爆使用大陸口罩混充國家隊實名制口罩，並流入市場。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
口罩國家隊成員「加利科技」遭踢爆進口大陸製口罩，改標之後混充台灣製醫療及口罩在藥局販售，引發民眾譁然，而不少先前買到「加利口罩」的民眾，昨（4）日也陸續到藥局退換。就有一名網友表示自己的媽媽拿實名制買到的加利口罩去藥局換，沒想到抽出一看讓她表示「安慰到了」，貼文引發熱議。

原PO在「口罩現貨資訊專區」臉書貼文指出「娘家媽媽今天立馬拿加利的實名制口罩去藥局換，結果信封抽出來一看，意外得到的中衛基本款藍色口罩，總算安慰了我今天早上跟下午什麼都搶不到的心」。

▲網友分享自己婆婆去藥局退換加利口罩，換到中衛口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
▲網友分享自己婆婆去藥局退換加利口罩，換到中衛口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）
貼文一出，網友紛紛留言「請問是哪邊的藥局」、「這個真的有安慰到」、「超級安慰被欺騙的心情...」、「我今天也是換到中衛藍色的口罩！開心」、「我家附近的藥局實名制也都進中衛的口罩，立馬把50片加利口罩換掉」、「哪邊的藥局啊，都沒換過中衛的」。

事實上，中衛口罩因品質信譽俱佳，加上顏色繽紛的特色，往往在電商或實體通路上架口罩都是秒殺等級，對於近來加利口罩的爭議，同為國家隊成員的中衛也表示，會盡量配合政府防疫需求，其產量目前仍以徵用為最大宗，之前疫情正發燒，一天機器都是運作22小時，員工都得輪班制作，如今疫情相對趨緩，也需要給員工休息時間，雖然產量下降，但並非是飢餓行銷，希望大家能夠諒解。

至於目前若有購買到加利口罩應該怎麼退貨，指揮中心指出，民眾透過實名制購買到加利科技生產的口罩，4日起至9月11日直接拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所可辦理換貨；另也可直接至加利科技公司八里工廠換貨或攜帶發票辦理退款，退貨窗口電話(02)2619-1377。（編輯：張嘉哲）

▲民眾透過實名制購買到加利科技生產的口罩，4日起至9月11日直接拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所辦理換貨。
▲民眾透過實名制購買到加利科技生產的口罩，4日起至9月11日直接拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所辦理換貨。 （圖／衛福部提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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加利口罩 藥局 實名制 國家口罩隊 退換貨 林明進 黑心 混充 大陸製口罩

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