媽拿加利口罩到藥局換！10幾片抽出爽炸　眾暴動：超安慰

原PO在「口罩現貨資訊專區」臉書貼文指出「娘家媽媽今天立馬拿加利的實名制口罩去藥局換，結果信封抽出來一看，意外得到的中衛基本款藍色口罩，總算安慰了我今天早上跟下午什麼都搶不到的心」。
貼文一出，網友紛紛留言「請問是哪邊的藥局」、「這個真的有安慰到」、「超級安慰被欺騙的心情...」、「我今天也是換到中衛藍色的口罩！開心」、「我家附近的藥局實名制也都進中衛的口罩，立馬把50片加利口罩換掉」、「哪邊的藥局啊，都沒換過中衛的」。
事實上，中衛口罩因品質信譽俱佳，加上顏色繽紛的特色，往往在電商或實體通路上架口罩都是秒殺等級，對於近來加利口罩的爭議，同為國家隊成員的中衛也表示，會盡量配合政府防疫需求，其產量目前仍以徵用為最大宗，之前疫情正發燒，一天機器都是運作22小時，員工都得輪班制作，如今疫情相對趨緩，也需要給員工休息時間，雖然產量下降，但並非是飢餓行銷，希望大家能夠諒解。
至於目前若有購買到加利口罩應該怎麼退貨，指揮中心指出，民眾透過實名制購買到加利科技生產的口罩，4日起至9月11日直接拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所可辦理換貨；另也可直接至加利科技公司八里工廠換貨或攜帶發票辦理退款，退貨窗口電話(02)2619-1377。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。