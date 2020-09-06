中國口罩品質好卻假冒MIT？暗黑「真相」曝：加利很夭壽

原PO在「公民割草行動」臉書貼文指出「加利公司的老闆第一時間跳出來說，一般台灣的醫用口罩防護效率只有95％，但他交給政府的防護效率有99%，那如果中國口罩品質被他說的這麼神，為何還要假冒成MIT？這不是很矛盾嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「加利真的很夭壽，中國口罩在世界是什麼評價呀」、「中國製成本能壓低，印成MIT就發大財囉！」、「因為中國製成本低啊，印成MIT每片再賺他一波」、「加利老闆真的是標準的商人，這一切都是利益啊，若中國口罩真的禁的起考驗，為何人人看到中國製都不肯買」、「因為中國的廠也是他自己的啊！他拿自己中國廠的口罩回來交給台灣政府實名制，然後拿台灣政府給的原料自己生產變盒裝拿出去賣啊」、「成本低，事實上就是品質沒台製好，不然沒必要混充啊，台灣還是有進口中國口罩啊」。
事實上，日前名嘴徐嶔煌也在臉書爆料，加利老闆林明進在大陸擁有口罩生產公司，疑似將自己或關係人名下生產的大陸口罩，圖利混進台灣的國家隊實名制市場，引發不少網友討論，但林明進面對檢調訊問時則是「否認此事」。（編輯：張嘉哲）
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