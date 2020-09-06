韓遊客狠批台灣！網狂列「4點」打臉：沒幾個國家能做到

原PO表示，台灣的交通跟東南亞沒兩樣，認為東南亞的新加坡都比台灣好，「台灣一年3000人死於交通，道路設計爛，違規等於台灣的民俗風情」；接著提到市容建設，也跟東南亞差不多，老舊的違建鐵皮屋一堆，日本和歐洲也很多老舊矮房，不過卻沒有落後感。
此外，原PO指出金融證券市場也跟落後國家沒兩樣，還有一堆人幻想要取代香港成為金融中心；演藝圈音樂圈全都在吃老本，雖然現在還是華語流行音樂中心，不過看似也快變夕陽產業，實力派沒幾個。薪水的部分，除了電子業還有進步，其他行業一直被鄰國超車，炒房、炒土地賺比較快，最後不禁好奇詢問廣大鄉民「台灣明明很爛，為什麼台灣人始終拉不下臉改進？」
不過，許多網友並不認為這樣的說法，更有鄉民提出「4優點」打臉，包括台灣的防疫、健保、物價和治安，紛紛回應「治安、防疫明明很好」、「台灣交通方便，治安好，生活機能超好」、「你可以出去外國多走走，別以為有幾國可以贏台灣，台灣除了房價以外，其他我覺得都算中上」、「台灣的東西很好吃，而且物價很便宜，台灣人很友善，治安也好」、「台灣光醫療環境就贏一堆國家了好嗎」、「你沒提健保世界第一」。
事實上，台灣不僅防疫成績出眾，治安良好更是舉世聞名，日前全球最大的數據庫《NUMBEO》公布2020年中的全球犯罪率排名，台灣位居倒數第二名，也就是世界犯罪率第二低的國家，僅次於第一名的卡達，其次依序還有阿拉伯聯合酋長國、喬治亞、阿曼蘇丹國、香港、斯洛維尼亞、曼島、瑞士、日本、冰島、芬蘭、丹麥、南韓、中國大陸、新加坡等。（編輯：賴詠璿）
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