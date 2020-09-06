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台灣狂喊挺香港！《花木蘭》單日票房曝光　全場傻眼戰翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-06 17:52:45update2020-09-06 17:52:56

▲真人版《花木蘭》近日在台灣上映，因恰逢週末，票房成績相當不錯。（圖／迪士尼提供）
▲真人版《花木蘭》近日在台灣上映，因恰逢週末，票房成績相當不錯。（圖／迪士尼提供）
迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》日前正式上映，由於上映時間恰逢週末，不少人剛好休假就到電影院觀賞一番，因此上映第一天，《花木蘭》的成績相當不錯，但因為主演該劇的美籍女星劉亦菲，在去年香港反送中示威行動中，在微博發文挺港警，這樣的結果讓不少台灣網友直呼「超傻眼」。

臉書粉專「台北票房觀測站」昨（5）日發布電影票房排行，粗估全球各大電影在台北4日的單日票房，第一名不意外為近來最夯的電影《天能》，第二名為剛上映的《花木蘭》，第三名則為《馗降：粽邪2》。

▲真人本《花木蘭》上映前紛擾不斷，因主演美籍女星劉亦菲挺港警一事，引發網友論戰。（圖／迪士尼提供）
▲真人本《花木蘭》上映前紛擾不斷，因主演美籍女星劉亦菲挺港警一事，引發網友論戰。（圖／迪士尼提供）
而看似正常粗估票房貼文，竟引來網友激烈爭論「看來政治無感的人比想像中還多，這種東西還不抵制」、「打死都不去看，無良的人演什麼電影，幹嘛支持」、「到底是誰去看花木蘭啦」、「花木蘭可以有第二名，台灣真的沒救了」、「傻眼，還一堆人去看花木蘭是怎樣啊」、「扯爆，這種東西不抵制到底要等到啥時」。

不過，也有網友認為「藝術跟政治立場完全兩回事好嗎」、「看個電影放鬆一下還要管是不是政治正確，多累人」、「看個電影也要搞意識形態，怎不乾脆一起聯合抵制迪士尼」、「你們抵制你們的，花木蘭依舊拍得很好，其他沒那麼政治狂熱的一般民眾依舊會買單去看」、「超好看，影院很多人看到落淚，你們要被意識型態綁架是你們的事情」。

事實上，網友之所以論戰在於，從去年香港反送中示威行動當中，不少港警對人民施加暴力鎮壓，當時不僅引發港民憤怒，台灣也有不少人聲援，而在《花木蘭》真人版上映消息曝光時，就有網友發現主演女星劉亦菲，曾在微博挺港警這樣的作為，因此揚言發起抵制，如今，電影上映後，票房成績在台灣絲毫不受影響。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

花木蘭 電影票房 香港 劉亦菲 港警 反送中 上映

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