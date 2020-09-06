為何國家隊混陸口罩現在才抓到？眾揭「真實理由」：正常

原PO在PTT貼文指出「我有疑問，為什麼從中國進口口罩，海關會不知道，要等到口罩都流通到市面上了，甚至混充到國家隊裡頭，才爆發出來，如果有身為戰略物資的口罩，進口量又大，海關不可能不知道吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「很正常，因為台灣沒有禁止進口中國口罩啊」、「進口中國口罩跟把它拿來冒充國家隊口罩是兩回事啊」、「搞錯重點+1...沒禁你賣中國貨好嗎」、「本來就可以賣中國口罩，但不能假冒台灣製」、「進口中國口罩跟混入實名制不同，醜一」、「本來就沒禁止中國口罩進口，只是用低成本混入國家隊，才會被踢爆」。
而對於此次加利科技混充陸製口罩當國家隊實名制口罩市場使用，是否應該嚴禁中國口罩進口，經濟部長王美花日前就回應「近期自中國進口的口罩多為非醫療用口罩，若貿然禁止，可能造成消費者不便，目前無此打算，政府開放口罩進出口的同時，也會做好管理， 而採取開放主因是考量到民眾有不同的口罩需求」。（編輯：張嘉哲）
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