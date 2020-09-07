加利老闆喊「口罩品質」贏過MIT！陸網反應曝　台人嚇壞

原PO在PTT貼文指出「剛剛隨手一滑微博，結果有一部加利科技負責人林明進出來澄清混充陸製口罩的影片，在上面引發中國網友熱烈討論，台灣的口罩一整個被黑掉啦，現在中國網友深深相信中國口罩贏過台灣口罩，工業級的防護率大於醫用級」。
而仔細端看該影片，竟超過有182.6萬人按讚，打開留言則是看到許多中國網友表示「這是友軍！大家小心傷了友軍」、「還以為是黑粉，差點開罵了呢」、「說什麼咱們口罩差，你台灣品質才讓人不敢恭維呢」、「不敢用就都別用了吧，通通退回來給我們」。
而該篇文章也引起許多台灣網友傻眼「99.8萬台幣可以屌打95萬美金的概念...」、「重點是工業級跟醫用級的差別好嗎...中國人真的沒在講理」、「工業級醫療級分不清楚，只看數字就飛天了」、「工業級防細塵，醫療級防病毒，是哪裡ㄧ樣強啦」、「支持加利移民中國，把最好的口罩留給懂得欣賞的人」、「真的嚇傻...醫用級跟工業級怎相提並論啊」。
而根據目前加利科技最新公告，民眾若要退貨口罩，從9月9日起至10月8日止（10月1日至10月4日除外），公司退貨時間為星期一至星期五上午8時30分至12時，下午1時至5時，及星期六上午8時30分至12時，消費者如對退貨方式有疑義，可於上班時間洽業者聯繫窗口02-2619-1377。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。