情侶出遊狂曬恩愛？「疊字對話」曝光　意外結局療癒全場

這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上 PO 出一篇「我有一對很愛曬恩愛的朋友」的文章表示，「天天都可以看到他們恩愛的限時，出去的時候也都膩在一起分不開，我們原本覺得，好吧這就是他們相處的方式」，但隨著出遊的頻率增加，原PO便經常看到這對情侶的對話幾乎都是「寶貝我要抱抱」、「寶貝我要親親」、「寶貝你怎麼不理我」、「寶貝我累累了」、「寶貝我渴渴」，此景讓原PO傻眼直呼「聊天一直吵吵吵，寶貝來寶貝去，其實我們都覺得他女友有點公主病」。
更誇張的是，在這對情侶與原PO一起出去玩的時候，放閃的行為讓一行人都快受不了，出遊結束後，原PO發現他們有些許不對勁，一問之下才知道「我朋友發現他女友劈腿了，是看手機發現的，女生只有一直哭說她錯了她很愛我朋友，總之他們就分手了」，原PO更直呼「當下真的覺得超綠的啦」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「曬恩愛，死的快」、「那位女主要不要找看護比較快」、「我累累、我渴渴，太好笑了，不得不說要在所有人（含不熟的人）面前用疊字，臉皮還真的要夠厚」、「經常放閃通常是沒安全感的表現」、「出去玩一趟還順便發現綠帽，划算嗎？」、「這對於愛疊字的女生結局真的超讓人療癒」。（編輯：王柏文）