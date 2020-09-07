女拿3盒加利口罩想退！藥局「一原因」竟拒絕　婆媽傻眼

原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「打電話到原購買的藥局詢問，結果藥局人員跟我說我的製造日期百分之99.9安全，說不是在8月製造的不符合退貨條件，要我先保留物件完好，等這幾天後續發展看看」。
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，怎可能不退啊」、「說是八月以前買的不能退真的超扯，有這案例後，誰知道以前怎麼生產的」、「不給退打去防疫中心或者消保官那裡問看看」、「這問題點是就算是合格的加利也不敢戴了」；不過也有網友提到「我這邊藥局很阿莎力給退耶」、「我也是在藥局買的，附上發票有給退耶，還是直接打給加利問啊」。
而如果民眾買到加利口罩到底應該怎麼退換貨呢？如果是從實名制購買到加利口罩的人，可直接到配合的藥局和衛生所換合格的口罩；如果是從藥妝店、藥局、網路通路購買了盒裝的加利口罩，需要跟原購買處連絡退貨的事宜。
另外，加利科技日前也發表聲明，民眾若從藥局、盤商、網購買到盒裝口罩，從9月9日起至10月8日止（10月1日至10月4日除外），公司退貨時間為星期一至星期五上午8時30分至12時，下午1時至5時，及星期六上午8時30分至12時，消費者如對退貨方式有疑義，可於上班時間洽業者聯繫窗口02-2619-1377。（編輯：張嘉哲）