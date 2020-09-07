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日本唐吉軻德落腳台灣會成功？台人喊「1危機」：小母湯

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-07 13:37:05

▲唐吉訶德首店坐落於台北西門町，有網友問「台灣人真的會去買嗎？」（圖／翻攝自《日本唐吉軻德臉書》）
▲唐吉訶德首店坐落於台北西門町，有網友問「台灣人真的會去買嗎？」（圖／翻攝自《日本唐吉軻德臉書》）
日本大型連鎖的平價賣場「驚安殿堂．唐吉軻德」，是許多台灣遊客去日本旅遊常逛的商場，如今首店將坐落於台北西門町。對此，就網友提出疑問，「對於唐吉軻德，台灣人真的會去買嗎？」貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《PTT》上表示，「唐吉軻德確定年底，在西門町開設台灣首店，真的蠻厲害的，但是自己去日本都不會去了，我覺得東西偏貴，購物環境不好，走道跟物品堆的毫無美感，品項分類雜亂，真的不懂再紅什麼，台灣人真的會去買嗎？」

▲網友點出關鍵是價格，而且沒有退稅，這個讓人衝動購物的誘因。（圖／翻攝自《驚安殿堂・唐吉訶德臉書》
▲網友點出關鍵是價格，而且沒有退稅，這個讓人衝動購物的誘因。（圖／翻攝自《驚安殿堂・唐吉訶德臉書》 ）
許多網友看完也點出關鍵，其實是「價格」問題「沒有退稅這個讓人衝動購物的誘因，感覺小母湯」、「很多次去都會湊到退稅，但來台灣價格會這麼甜嗎？很難說耶」、「會日幣當台幣賣嗎」、「我們在國內不能免消費稅，沒優惠券的話，誰買的下去」、「來台灣就更貴了」、「寧願疫情結束去日本買」、「價格一定有驚人」、「希望價格不要跟日本差太多」、「不就是大型生活百貨，在台灣有什麼優勢嗎」。

不過也有網友說，「超棒的，不用特別去日本買便宜彩妝了」、「品項不輸百貨公司日系超市，但比它還便宜」、「一次可以買齊所有伴手禮的好地方」、「買零食土產的好地方」、「24小時半夜超方便」、「生活用品類，唐吉珂德可以解決大半需求」、「有些東西真的比較便宜，只是要比價」。

「驚安殿堂．唐吉軻德」確定將以「Don Don Donki」的名稱來台，台灣首店將坐落於西門町，而「唐吉軻德」產品數量眾多，從零食、飲料、藥妝，至派對商品、家用電器等皆有販售，徵才消息也已於104人力銀行上發佈，吸引不好哈日族熱議，準備開店之後前往朝聖。（編輯：許智超）

關鍵字

唐吉軻德 日本 價格 台灣 西門町

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