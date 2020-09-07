「婆婆殺了我」媳婦喪禮曾改期！網一看毛骨悚然：有內幕

日前台北市一名36歲的張女，疑似因為婆媳問題想不開，在臉書發出「我的婆婆殺了我」的文章，內容提到嫁到婆家後「每天都過得膽戰心驚，且會受到言語霸凌，說錯一次話，就無視你，恐嚇你，夠了，我連想正常點活著都不行？」
消息傳開後，張女的娘家親戚則出面表示「張女過世之後，夫家完全沒有告知任何死訊，反而是他們看到張女臉書動態察覺有異，主動聯絡夫家才知道，張女已經過世，且婆家還不允許娘家觸碰張女的任何遺物及遺體，更誇張的是，張女的訃聞上竟然沒有我們的名字」。
而張女目前臉書已經轉為「懷念帳號」，張女的妹妹則是在8月10日公布告別式日期，表示本來要在8月22日（星期六）舉行，但隨後又表示會延期一直到22日才貼出訃聞，確定告別式辦在9月2日（星期三），也就是農曆7月15日。
而該消息再度引發網友熱議「中元節？有搞錯嗎」、「ㄜ...有人知道這天是天赦日嗎？是懺悔赦罪的日子耶」、「是天赦日...好恐怖」、「怎麼剛好是天赦日啊，而且又是中元節，雞皮疙瘩上來了」、「選在天赦日，感覺內幕不單純」、「恐怖至極耶，完全不相信是巧合，特別看日子的吧」。
事實上，今年的9月2日當天不只是中元節，也是今年僅有7天的「天赦日」，據黃曆上記載，天赦日可說是上天開恩特赦的大好日子、是無禁無忌的日子，很多人會利用這天去天公廟向玉皇大帝祈求添福延壽、補運、補財庫、懺悔赦罪，當天會特赦有過錯、犯罪的人，就如同古代新皇帝登上皇位一樣，會下令大赦天下罪犯，如此的巧合，讓不少網友直呼「這感覺有內幕」。（編輯：張嘉哲）
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