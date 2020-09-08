與小13歲女友結婚！他狂求嫩妻去工作　理由曝全場秒臉綠

一名網友於臉書粉專《靠北老婆》上投稿，表示自己老婆23歲且長得十分漂亮，和自己相差13歲，兩人育有4歲的女兒。但原PO坦言，近期因為個人債務問題，因此希望老婆能夠出門上班，「小孩是我家人幫忙照顧，我請她上班這樣我們兩個生活品質才可以好一點」。
他本拜託岳母幫忙照顧小孩，但因其不是太愛顧小孩，導致老婆都必須跑回娘家處理小孩的事情，根本沒賺到什麼錢，最後甚至被公司開除了，「我請她找別的工作不然我們兩個會沒錢，可是我感覺她不是很積極的找，就兇她要她趕快找工作做。」然而岳母卻認為他很沒擔當，表示他老婆小孩都養不起，且一直怪罪老婆不去找工作，「說我是個爛人，當初我岳父養三個小孩都沒吭聲。」
遇到這樣的狀況，也讓原PO崩潰直喊，「我想問我真的不夠努力嗎？我一天賺1300，月休四天，小孩現在有人幫忙顧了老婆還不敢快去上班，是我的錯嗎？我岳母一直都不是很喜歡我，因為我不是個有錢人，但是至少我有上班啊... 」。
文末原PO坦言，自己被岳母嘲諷30幾歲只是個派遣工人，還賺不到什麼錢，讓岳母不捨讓老婆和他吃苦，「但是我覺得需要兩個人一起努力，我真的不對嗎？我最近為了老婆工作的事情罵老婆好幾次，她都不想理我了。還是我該怎麼勸她趕快上班？」
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人一看都傻眼直呼，「快放手人家，別浪費人家的寶貴青春」、「為什麼因為你個人債務的問題需要老婆出去幫忙賺？你蠻差勁的」、「用罵的是能解決問題哦？溝通兩個字很難嗎？」「看完我覺得是你老婆不對～～～錯就錯在嫁錯人了」、「你老婆會嫁給你，真的是很有勇氣」。
也有人給予建議，直言「個人債務，不應該牽扯到家庭，除非是婚後為了家庭貸的信貸等等...話說，人力真的很不憂...應該是找個穩定一點工作。而且工作也不好找，可以陪她多去問，多去找...不然就讓她在家帶小孩吧」、「我覺得你只是有工作而已，不積極去讓你自己有成長，個人債務有問題，也可以找個一技之長的工作來學」。
但也有人提出不同看法，直言「家庭二個人都有責任，然而既然嫁了要馬二人共同努力撐起家，不然趕快離一離，反正她也沒想一起撐起家」、「罵人是解決不了問題的，還是要好好溝通。你老婆在嫁之前就應該知道你的狀況了吧，既然敢嫁就要一起承擔各種問題畢竟已經是一個家庭了，你倒了你老婆小孩會好受？」（編輯：陳雅雲）