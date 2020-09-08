欺負菜鳥？女秘書竟被同事當「小妹」使喚　眾愣：不對吧

原PO在《PTT》表示，「剛到新公司第三週，本來應徵的工作是主管的秘書，但後來公司核薪時要我兼『部門事務助理』，因為最近工作不好找，所以就同意了，但最近有時會被部門裡的工程師當『小妹』的感覺」。
原PO指出，「比如說，他們必須帶儀器到現場去測量，而儀器一台幾百萬，他自己不想擔運送的責任，不知道怎麼的找到副理背書，讓他叫公司配合的車行出車幫他載，還要我幫他把儀器推到樓下給司機」。
原PO提到，「幫他忙是可以的，只是他的態度很不好，也沒問我可以不可以幫忙，一通電話打來直接說『我跟你說，你明天推儀器到樓下給司機』，當天他本人說，一大早就要去現場了。所以不能留下來等司機，想問像這樣讓人不舒服的事已經有兩三次了，請問要怎麼拒絕他比較好？」
許多網友看完也紛紛回應，「業助本來就是做這些」、「妳不是兼任助理嗎？」、「這不就是妳的工作嗎」、「事務助理不做這些事，我才會納悶」、「助理真的就是什麼都要做」、「而且這是份內的事，不是幫忙」。
不過也有網友說，「重點是態度很差吧」、「每個公司文化不同，但我認為不全是份內工作」、「不是你份內的事別攬起來，不然會變成常態」、「我們主管還跟我們工程師說，助理有需要幫忙的工程師再請配合」、「是主管交代的再做吧」。（編輯：許智超）