921將滿21年！陰陽眼伯曝當年「血淋淋慘況」　網全哭了

原PO表示，在登谷關七雄時，遇到一位目測年約50多歲有陰陽眼的阿伯，同時也是資深的登山人、義消，向他分享921當年救難的事情。阿伯提到當時的東勢災情很慘，車子無法進去，只能走進去，房倒要攀爬過去，眼前黑鴉鴉一片，四周都是房倒碎石磚瓦掉下，還有鋼筋扭曲、玻璃窗碎、瓦斯外洩的恐怖聲音及味道，甚至引發火災、水管爆裂。
阿伯表示，當下人們哀號和哭喊響徹雲霄，雞皮疙瘩都豎立起來，消防機具、救難犬、國軍、民間救難都進去救人，有的民眾被壓在傢具下、被壓梁柱下、玻璃鋼筋穿刺，什麼傷患都有，跟著時間賽跑，救一個是一個，能挖到一個是一個。
此外，阿伯指出「還有看到這些罹難者遺體靈魂站在自己大體旁邊，呆滯著，再來就是家裡養的寵物來不及逃生的靈魂，在活人（主人）旁邊等著，不知道寵物們已經過往了，破掉的魚缸、沒能逃出來的鳥兒、無措的貓狗，都在等主人認領，場面鼻酸難掩。等到天亮太陽出來了，照亮整個東勢，宛如戰場一般慘烈，也慢慢散發出腐臭的味道，還看到陰間來的官差們，各個牽引不幸靈魂走往該去的地方，阿伯最後嘆道「人生就是這樣，意外來了什麼也帶不走」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我老公東勢人，他說921那時候，東勢死傷非常嚴重」、「那年的天災，救災是我最不願意解鎖的故事」、「無法忘記地震當下的感受」、「921是我們東勢人心中的痛，好多親朋好友就這樣走了」。（編輯：賴詠璿）