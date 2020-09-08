袋子放民宿卻被丟掉？老闆冷吐「1句話」　女友一聽氣炸

原PO在《爆怨公社》表示，「和一群朋友到宜蘭玩，在民宿內烤肉、喝酒、戲水，隔天早上11點退房，接著去參觀附近，宜蘭市及礁溪的觀光工廠，到晚上11點多才發覺，女友有一個紫色大袋子漏在民宿忘了帶走，也立馬請原本訂房的朋友，趕緊聯絡民宿老闆詢問此事」。
原PO指出，「沒想到老闆卻說，清房間時看到這袋，以為垃圾而已，就丟進垃圾車載至焚化爐燒掉了，女友聽到後非常生氣，因為裡面有好幾套內衣褲，與平常在用的化妝品，還有幾件衣服、高跟鞋，袋子裡所有東西預估等值約2萬多元，女友雖然也有再打電話給老闆，儘管她語氣不佳，但老闆的回覆也感受不出誠心的道歉與合乎常理的回應」。
網友們看完也回應，「怎麼會把裡面的東西當成垃圾，店家的問題很大吧」、「通常都會打電話給客人吧」、「那麼大的提袋，感覺也不太像垃圾」、「聯絡一下客人，確認一下，不是正常該有的程序嗎？」、「通常不會直接丟吧」、「一般不是屬於旅館或民宿的東西，店家做整理的時候，都會馬上聯繫房客吧」、「這聽到真的是氣炸」、「2萬塊直接被燒掉」、「連撿都撿不回來，也太慘了」。
另外也有網友說，「住宿遺留東西，老實說責任在自己」、「老闆說查過裡面都是垃圾，你說價值兩萬，雙方說法落差很大」、「我認為，這個通常是建立在業者『好意』提醒，並不是義務」、「一袋疑似垃圾的袋子，也不像貴重物品，被丟也只能認賠吧」、「學個教訓，只能怪自己忘記」。（編輯：許智超）