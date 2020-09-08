3台冷氣爽吹2個月！房東一收帳單秒嚇壞　內行驚：很強了

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示當初租房子時，房東曾說「十樓很涼，二個小房間不用裝冷氣，只裝客廳跟主臥室」。但一入住卻發現西曬導致房間熱得要命，因此和房東商量裝冷氣，但對方卻要求一人出一半，最終經過雙方討論，原PO決議出幾千元。
但原PO其實對於必須出錢這件事十分不滿，「很不爽這2台我有付錢，所以每天3台冷氣死命吹」。暑假2個月的時間，原PO也開著3台冷氣狂吹，等帳單一來，也發現本期電費要2380元。
然而，帳單一收到後，房東卻傳訊給原PO表示「這個月電（費）嚇到我了，果然厲害」，看到這樣的回應，就讓原PO傻眼直呼「暑假2個月3台冷氣吹，電費2380元很多？上次1262元房東就哀哀叫，這次2380元說嚇到他？」最後原PO也透露，自己房租25000元，包含管理費3000多、2200多停車格，且不含水、電、瓦斯，大樓公共用電2個月500元以上（包含在電費裡面）。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人紛紛氣炸留言，「乾他什麼事啊！他出錢的嗎」、「又不是沒給電費是要嚇死什麼啦！而且吹這樣很便宜欸」、「呃....電費自付是在嚇屁.....」、「電費他又沒有幫忙出，一直叫是叫心酸的喔」。
甚至有許多內行人大讚直呼「2380，是太便宜嚇到吧」、「應該是3台冷氣在吹，節能省電冷氣，電費便宜不到3千嚇到房東」、「裝了冷氣，電費才兩千多，新冷氣省電真的很厲害呀」、「3台吹2個月才這樣，很強欸」、「兩個月才兩千多，真的厲害啊」。（編輯：陳雅雲）