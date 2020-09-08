小資女買美妝遭硬凹？前輩嗆「教你做人」　心酸內幕曝光

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「被他馬的硬拗」的文章表示，「公司有一個很強勢的大姐，能力很好，而且很懂人情世故，很多事情到她手上都可以被辦得很好，我跟她在公司算是聊得來」，不過有天大家一起聊天，聊到某美妝在特價，然後這位大姐就說她用完了，並提出要求說「有人有去逛的話可以幫她買」，而當原PO放假的時候逛街有看到有發現，因此就好心的傳了訊息詢問「需不需要幫忙買」，沒想到這位大姐竟直接指令「買這罐送我，順便旁邊小的也順便吧」。
這讓原PO當下超級傻眼，沒想到大姐直接點破內幕直言「你上次那個專案有賺到錢吧。那是我去幫忙疏導的，我現在在給你機會教你做人，你記得上次那件事情也是我在旁邊提點你不然你就出事了」，這讓原PO心裡超不爽，因此東西買好後不讀不回，結果隔天卻又被大姐嗆「才買一大一小喔，你都不會變通，算了就這樣」，原PO事後更憤恨不平的說「其實我本來就會送差不多價值的禮物給她，反正都要做的，只是感覺很差而已。我是有點特地去幫她買的，然後被她凹了又數落了，我覺得一整天放假心情都毀了。我很討厭自己懦弱的性格，然後我已經玻璃心碎滿地了」。
此篇文章一出，網友們看完後紛紛留言「以後見到他一次就說一次你買東西送他」、「怪不得很多人說職場如官場如深宮重闈」、「如果真的很多事她幫你擦屁股，那就摸摸鼻子送吧，職場本來就是看能力，她可以完全不幫你的」、「就當用這一大一小的東西，認清她就好，而且你現在這麼反感，也代表她也不會做人不是嗎」、「避開這種人物，以後不要被她抓到把柄賺人情了」、「什麼狗屁人情，最討厭這種事情」、「當然還是一句老話：『實力不夠不要和人家大小聲』」、「假如她有幫妳賺到錢，就當還她，但她抱著這樣的心態幫人不好，不是一個好的前輩，也不是每個前輩都一定會這樣，跟她保持些距離比較好，自己要變強，不過，態度不好的後輩也不少，哪天遇到不願意點妳的前輩不必覺得難過，當沒緣就好」。（編輯：王柏文）