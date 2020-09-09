NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

男驚見「粉色不明物」黏在木頭上！內行一看秒解：外來種

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-09 08:33:18

▲有網友驚見「粉色不明物」黏在木頭上，便PO照至臉書社團《爆系知識家》求解，結果內行一看紛紛解答，直指是「外來種」。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）
▲有網友驚見「粉色不明物」黏在木頭上，便PO照至臉書社團《爆系知識家》求解，結果內行一看紛紛解答，直指是「外來種」。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）
日常生活中，不免會遇到不懂的事，或是沒看過的東西，而近日一名網友就在臉書社團《爆系知識家》貼出照片表示，他日前在木頭上驚見一堆「粉色不明物」緊緊黏著，並好奇詢問大家「這些東西到底是什麼？」結果內行一看立刻解答，直指是「外來種」。

原PO貼出一張照片，並發文請益大家「請問這些粉紅色的東西是什麼？」而從照片只見，一堆粉色的不明物體黏在木頭上，且乍看之下有點詭異，外形看起來一粒一粒的，有點像鮭魚卵，又有點像莓果類，但很明顯可以知道答案並非如此，因為鮭魚卵與莓果都不太可能出現在木頭上。

而畫面曝光，許多網友紛紛留言「木桑椹！長在木頭上的桑椹？」「田螺的卵？」「有毒，不能吃」、「好像古早味的草莓口香糖」、「鄉下人不知道這個的，應該沒有幾個」、「蟲卵吧！」

▲網友在臉書社團《爆系知識家》中詢問大家「這些粉色東西是什麼？」（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）
▲網友在臉書社團《爆系知識家》中詢問大家「照片中的粉色東西是什麼？」（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）
另也釣出內行解答，直指「福壽螺的卵，建議消滅它，這是外來種」、「福壽螺，聽說農民很討厭它」、「福壽螺的卵，水乾淨才有」、「福壽螺，最好把它處理掉，它會吃農作物」、「福壽螺的蛋，我們看到都會壓碎，因為福壽螺會影響水稻生長」、「這種東西真的很討人厭，除不盡的一種生物」、「刮下來燒掉，台灣農業作物極大的危害之一」。

事實上，根據《維基百科》記載，福壽螺是一種淡水生蘋果螺科腹足綱軟體動物，為雌雄異體，可從殼口分辨雌雄，雄螺口蓋外緣有略為外翻的情形，而雌螺則否。原產南美洲亞馬遜河流域，本物種的模式產地在阿根廷巴達貢的內格羅河（亦作「黑河」）流域。由於成長速度快，在許多國家視為入侵物種及農業害蟲。（編輯：許苡晴）

▲福壽螺的卵。（圖／翻攝自《pixabay》）
▲福壽螺的卵。（圖／翻攝自《pixabay》）

關鍵字

粉色不明物 福壽螺 外來種 爆系知識家

延伸閱讀

NOW民調中心

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽