失戀妹獨自吃海底撈！店員「神服務」包圍　結局暖炸全場

火鍋店是許多台灣人不分季節、不分氣候都會去享用、聚餐的場所，不論是個人平價小火鍋、日式鍋物、吃到飽火鍋或麻辣鍋都各有自己的忠實粉絲擁護。近日就有一名網友到知名火鍋店「海底撈」用餐時，巧遇女同事竟一人在吃火鍋，一問之下才知道她是在「慶祝分手」，於是請員工準備特別服務，吸引眾人注意。





原PO在臉書社團《爆廢公社》貼了一段影片，畫面中只見一名女客人獨自坐在窗邊四人座的大桌，卻有好幾名店員將她團團包圍著，而原PO也撰文解釋這段經驗，他提到日前他到火鍋店用餐，卻巧遇自己的女同事孤零零地坐在一旁用餐，好奇一問才知道原來她已經恢復單身，今天特別向餐廳訂位表示自己來吃鍋是因為要「慶祝分手」的。

▲來慶祝分手的女客人意外被店員團團包圍。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

沒想到一向被人推崇桌邊服務的海底撈，此時就派了大批員工上前，一字排開的包圍了這名恢復單身的女客人，當著全場的面前開口大唱「分手快樂，祝妳快樂，妳可以找到更好的」，隨著熟悉的旋律和歌詞傳入耳際，現場也有不少民眾就紛紛轉頭，好奇平常是唱生日快樂歌慶生的海底撈，怎麼會是唱著「分手快樂」，而該名女同事也似乎感到相當害羞，連忙以手摀住臉部表情，卻藏不住笑意。

▲沒想到竟然是店家請來員工們幫她熱唱「分手快樂」，替她慶祝分手。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

影片曝光後，不少網友就紛紛表示餐廳的這個舉動不但暖心又有趣，化解了幾分尷尬以外，又讓整頓餐增添一些趣味，這個體驗就讓許多民眾羨慕的在底下留言，甚至標記自己的交往對象大喊「我要分手，帶我去吃鍋啦！」、「怎麼分手看起來有點歡樂」、「不知道該哭還是該笑」、「有聽過唱生日快樂的，還真沒聽過分手也唱」。（編輯：楊智傑）